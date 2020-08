Corona-Rede eines Polizisten aus Hannover: Grüne im Landtag fordern Aufklärung

Hannover

Die umstrittene Corona-Rede eines hannöverschen Polizisten erreicht den Landtag: Die Grünen fordern Aufklärung und Konsequenzen von Innenminister Boris Pistorius ( SPD). Die Fraktion beantragte eine Unterrichtung im nächsten Innenausschuss am 24. August. Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch hatte am 9. August auf einer Demo in Dortmund Vergleiche zur NS-Zeit gezogen, zweifelte die Gewaltenteilung an und forderte seine Kollegen auf, wie er nicht länger blind Befehlen zu folgen.

Lesen Sie auch: Polizist aus Hannover zieht auf Corona-Demo Vergleiche zur Nazi-Zeit

Anzeige

„Dass ein Polizeibeamter derart sprachlich entgleist, darf nicht passieren“, sagt Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Besonders schwerwiegend sei, dass Fritsch als Präventionsbeamter politisch bedrohte Einrichtungen und Personen wie die jüdischen Gemeinden beraten habe. „Was hat den Polizeibeamten so sicher gemacht, auf dieser Demonstration Kollegen zum Widerstand aufzufordern? Hat er bereits Widerstandshandlungen geplant?“, fragt Hamburg.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: So bewertet ein Anwalt die Rede des Polizisten

Die Polizeidirektion Hannover suspendierte Fritsch direkt am vergangenen Montag nach dessen Auftritt. Gleichzeitig lässt sie die Sicherheitskonzepte für jüdische Einrichtungen überprüfen, an denen der 57-Jährige nach dem rechten Anschlag in Halle mitgewirkt hatte. Am Montag teilte die Direktion auf Anfrage mit, es gebe bislang keinen neuen Sachstand.

Von Peer Hellerling