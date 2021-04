Hannover

Nächtliche Ausgangssperren, strikte Kontaktbeschränkungen, geschlossene Läden: Die Pläne von Bund und Ländern, bundesweit einheitliche Corona-Regeln ins Gesetz zu schreiben, werden konkret. Am Wochenende wurde bekannt, was die „Notbremse“ beinhalten soll, die Landkreise oder kreisfreie Städte ziehen sollen, wenn mehr als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen registriert werden.

Was würde sich konkret in der Region Hannover ändern? Aktuell gelten angesichts des relativ hohen Inzidenzwerts (am Sonntag 121,2) ohnehin schon strenge Vorgaben. Etwa die Kontaktbeschränkung auf eine Person außerhalb des eigenen Haushalts (Kinder ausgenommen). Im Gespräch ist aber offenbar, dass man nur noch eine Person pro Tag treffen darf.

Spürbar wäre auch: Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis den Wert von 100 an drei Tagen hintereinander, soll dort eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr gelten. Das wäre schärfer als die Ausgangsbeschränkung, die in Hannover galt, bis sie von Gerichten gekippt wurde.

Schulen zu ab Inzidenz 200?

Für Eltern und Schulkinder von Bedeutung: Ab einer Inzidenz von 200 soll der Präsenzunterricht in den Schulen verboten werden. Bisher gilt in Niedersachsen überwiegend Wechselunterricht. Die ebenfalls geforderte Testpflicht an Schulen hat Niedersachsen schon umgesetzt – sie gilt ab heute, dem ersten Schultag nach den Osterferien.

„Niedersachsen kann im Grundsatz mit bundeseinheitlichen Coronaschutzmaßnahmen im Infektionsschutzgesetz gut leben“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Sonntag. Die Regelungen in der niedersächsischen Verordnung seien ohnehin eher strenger und würden das auch bleiben, sagte Weil.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) dagegen warnte in der „Welt“ vor einer Kompetenzverschiebung zugunsten des Bundes. Er plädierte dafür, die Corona-Regeln auch künftig regional an das Infektionsgeschehen anzupassen. So bliebe die Verhältnismäßigkeit gewahrt.

Außerdem in der Diskussion: Ab der Inzidenz 100 gilt automatisch eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske bei körpernahen Dienstleistungen sowie im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr. Auch das hat Niedersachsen schon umgesetzt.

Von Ralf Heußinger