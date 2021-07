Hannover

Kein Partyvergnügen in Disco, Bar oder Shishatreffs – das ist die neue Corona- Einschränkung, die seit einigen Tagen greift. Die Inzidenz in der Region liegt mittlerweile wieder bei unter 30 (29,2). Das bedeutet, dass sich an den meisten Regeln nichts ändert, allein zum Feiern dürfen die Menschen erst wieder in die Clubs, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 10 liegt. Ansonsten gelten folgende Regeln:

Private Zusammenkünfte und Kontaktbeschränkungen

Drinnen wie draußen dürfen sich bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten treffen. Private Zusammenkünfte sind auch mit 10 Personen eines Haushalts und höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts zulässig, Geimpfte, Genesene und Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden nicht eingerechnet. Zusammenkünfte von Kindern bis einschließlich 14 Jahre (Kindergeburtstag) sind bis zu zehn Personen zulässig.

Private Feiern in der Gastronomie

Private Feiern mit geschlossenem Personenkreis sind mit bis zu 100 Personen drinnen wie draußen zulässig. Ein negativer Testnachweis oder die Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises ist Voraussetzung. Es gelten Abstands- und Maskenpflicht bis zum Sitzplatz in geschlossenen Räumen.

Einzelhandel

Es gibt keine Beschränkungen, allein ist das Tragen einer Maske Pflicht.

Gastronomie

Eine Testpflicht besteht nicht in gastronomischen Betrieben, die Maske muss allerdings im Innenbereich weiter aufgesetzt werden, wenn man nicht an seinem Platz sitzt.

Veranstaltungen in Theatern, Opernhäusern, Kinos

Das Tragen der Maske bis zum Sitzplatz gehört dazu. Eine Testpflicht gibt es nicht. Veranstalter haben Hausrecht und können abweichend von der Corona-Verordnung weiterhin negative Corona-Tests als Zugangsvoraussetzung einfordern. Nur sitzendes Publikum ist zulässig, der Verzehr von im Rahmen dieser Veranstaltung üblichen Lebensmitteln und Getränken ist am Platz zulässig.

Wochenmärkte

Es muss weiter eine Maske getragen werden.

Stadtführungen

Stadtführungen und Führungen durch Natur und Landschaften sind nur unter freiem Himmel zulässig, Abstandsgebot und Maskenpflicht gelten.

Hotels und Tourismus

Die Vorlage eines negativen Testergebnisses ist zusätzlich zur Anreise zwei Mal pro Woche während des Aufenthalts notwendig.

Geimpfte und Genesene

Der Nachweis einer vollständigen Impfung oder der Genesung ersetzt - wo gefordert - die negative Testung. Veranstalter haben Hausrecht und können abweichend von der Corona-Verordnung weiterhin negative Corona-Tests als Zugangsvoraussetzung einfordern.

Kontaktbeschränkungen bleiben

Das Land Niedersachsen passt mit der neuen Corona-Verordnung (gültig seit Mittwoch) seine Strategie neu an. Erstmals steht es Kreisen und Kommunen wie der Region Hannover frei, bei steigenden Inzidenzwerten (Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) vom bisher starren Stufenplan abzuweichen. Fest bleibt aber diese Regel: Ab einer Inzidenz von 10 müssen Discos und Shishabars wieder schließen – diese hatten sich zuletzt als Hotspots des Infektionsgeschehens erwiesen. Das liegt auch daran, dass beim vorwiegend jungen Publikum die Impfquote noch niedrig ist. Ausdrücklich ausgenommen vom erweiterten Handlungsrahmen sind zudem ausdrücklich die Kontaktbeschränkungen, da private Zusammenkünfte weiterhin allgemein zum Anstieg der Infektionen beitragen.

Ermessensspielraum für Kommunen

Steigt in einer Kommune oder einem Kreis wie etwa der Region Hannover die Inzidenz über einen Grenzwert des Stufenplans (in Hannover war der Wert am Dienstag bei 32,5, Mittwoch 29,2 und davor drei Tage in Folge über dem Grenzwert 35), können bestimmte Bereiche von der Verschärfung von Regeln ausgenommen werden. Voraussetzung ist dafür, dass der Anstieg der Inzidenz von einem anderen, klar eingegrenzten Bereich getrieben wird.

Die gesamte Corona-Verordnung gilt formal bis zum 3. September 2021. Die Landesregierung geht aber von einer früheren Anpassung als Teil der Bund-Länder-Gespräche am 10. August aus.

Von Susanna Bauch