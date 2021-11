Hannover

Janice (29) ist längst doppelt gegen Corona geimpft – und bleibt dennoch draußen vor der Tür. Ihrem Freund zuliebe. Der 20-jährige Matteo ist genesen – und einmal geimpft, aber der Piks liegt noch nicht lange genug zurück, als dass der vollständige Impfschutz schon gilt.

Seit Freitag haben in der Region Hannover nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu den Innenräumen von Restaurants, Cafés oder Kneipen, einzige Ausnahme: Wer Essen zum Mitnehmen bestellt, darf laut Auskunft der Region mit Maske das Lokal betreten, die Bestellung aufgeben und muss dann aber draußen warten, bis es fertig ist. In den Außenbereichen gilt dann 3 G. Auch für Sportstätten wie Schwimmbäder, Kletter- und Sporthallen gilt flächendeckend 2 G.

Zu Besuch aus der Schweiz – und von 2 G überrascht

Janice (29) und Matteo (20) müssen draußen etwas trinken. Ohne vollständigen Impfschutz darf der junge Schweizer keinen Gastronomiebetrieb betreten. Das Paar hatte eigentlich andere Wochenendpläne. Quelle: Samantha Franson

Die Flensburgerin Janice und ihr Freund Matteo, der aus der Schweiz hierher geflogen ist, sind von den verschärften Corona-Regeln überrascht worden. Jetzt sitzen sie in Decken gehüllt vor dem Burger-Restaurant „Hans im Glück“ und überlegen, wie sie den Rest des Wochenendes verbringen. Eigentlich wollten sie sich mit Freunden aus ganz Deutschland in Hannover treffen und auch ein bisschen feiern gehen. Die neue Allgemeinverfügung der Region macht ihre Pläne jetzt zunichte. Janice sagt, sie habe sich impfen lassen, um wieder mehr Freiheiten zu haben. „Ich wollte nicht immer überlegen, was darf ich und was nicht.“ Außerdem habe sie über ihren Arbeitgeber schon sehr früh ein Impfangebot bekommen.

„Ungeimpfte werden ausgegrenzt“

Doppelt geimpft und auf Kurzbesuch in Hannover: Chantal (21) und Monique (23) aus der Nähe von Kassel. Quelle: Samantha Franson

Chantal (21) und Monique (23), die aus der Nähe von Kassel kommen und ein verlängertes Wochenende in Hannover verbringen, haben gerade das „Vapiano“ besucht. Sie selbst sind zwar geimpft, finden aber, dass 2 G ungeimpfte Menschen ausgrenze, es gebe schon einen starken gesellschaftlichen Druck, sich impfen zu lassen. Eine Mittvierzigerin mit blondierten Haaren, getönter Sonnenbrille und osteuropäischem Akzent sagt, sie habe keine Lust, jetzt wegen etwaiger Kontrollen am Eingang lange anzustehen: „Da bleib ich lieber zu Hause.“

„Wir wollen geöffnet bleiben“

Liz (43), die im „Sissi und Franz“ an der Karmarschstraße die Gäste bittet, gleich am Eingang ihre Hände zu desinfizieren und bei den digitalen Impfpässen auf dem Handy immer nach unten scrollt, um zu sehen, dass es nicht nur ein Screenshot ist, sagt jedoch, genaue Kontrollen seien wichtig: „Wir wollen geöffnet bleiben, wir wollen keinen Lockdown mehr.“

Liz (43), Schichtleiterin im „Sissi und Franz“, wünscht sich „bloß keinen Lockdown mehr für die Gastronomie“. Quelle: Samantha Franson

HAZ-Leser monieren laxe Kontrollen

Aber längst nicht überall gibt es strikte Einlasskontrollen. In einem Café kann man ungehindert hineingehen und sich an einen Tisch setzen, bevor man überhaupt nach seinem Impfzertifikat gefragt wird. Viele HAZ-Leserinnen und -Leser berichten, dass in Cafés und Restaurants entweder gar nicht oder nur sehr flüchtig kontrolliert werde. Teils müsse man den Servicekräften seinen Impfnachweis förmlich aufnötigen, weil niemand danach frage. Und der Personalausweis werde so gut wie nie verlangt.

Möglicherweise aus Unkenntnis: Denn einige Servicekräfte antworten auf die Frage, ob sie sich neben dem Impfnachweis auch Ausweisdokumente zeigen ließen, um zu überprüfen, dass der Impfpass tatsächlich dem Gast gehöre, dass sie das aus Datenschutzgründen gar nicht dürften.

Kontrolleure werden von der Polizei kontrolliert

Wer überprüft eigentlich die Kontrollen der Kontrolleure? „Das machen die Region Hannover, die Kommunen im Auftrag der Region und die Polizei“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. „Schwerpunktmäßig finden die Kontrollen vor allem an den Wochenenden statt“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Das habe den einfachen Grund, dass dann auch am meisten los sei.

Ungültige Tests, gefälschte Impfpässe

Zwischen dem 1. Oktober und 12. November registrierte die Polizeidirektion in ihrem Zuständigkeitsbereich „eine mittlere zweistellige Zahl“ an mangelhaften Kontaktdaten. Darunter fallen auch 19 nicht gültige Corona-Tests oder das Nichtvorzeigen von Impfunterlagen. Außerdem verzeichnen die Beamten im selben Zeitraum laut Bertram gefälschte Impfpässe „im oberen zweistelligen Bereich“. Mehrheitlich würden diese in Apotheken entdeckt, wenn damit digitale Impfnachweise beantragt werden sollen.

Ist das Impfzertifikat echt oder nicht? Die Region Hannover empfiehlt die Nutzung einer Prüf-App. Quelle: Samantha Franson

Gleichzeitig vermutet die Polizei eine hohe Dunkelziffer. Bei der Vielzahl an Lokalitäten können die Beamten nicht überall gleichzeitig sein. Betriebe hätten zuletzt aber nicht geschlossen werden müssen. Ein Problem vor allem für die Gastronomen: „Oft ist es für sie nicht so leicht ersichtlich, ob beispielsweise ein Ausweis oder Test gefälscht ist“, sagt Bertram. Er verweist diesbezüglich auf den Fall eines Testzentrums im August an der Goseriede, das im Auftrag einer Bar Tests ausstellte. Dabei entdeckten die Ermittler eklatante Hygienemängel, doch dafür konnte der Gastronom nichts – es fiel in die Verantwortlichkeit des Testzentrumsbetreibers.

Die Region empfiehlt Gastronomen die Nutzung einer Kontroll-App, die überprüft, ob der Impfnachweis korrekt ist und keine Fälschung. Es bestehe jedoch keine Verpflichtung, diese App zu nutzen, heißt es.

„Impfnachweis und Ausweis bitte“

Die Region rät Gastronomen aber ausdrücklich, auch den Personalausweis zu kontrollieren, wenn es einen Anlass gebe zu zweifeln, ob der Impfnachweis auch zu der Person gehöre, die vor einem stehe. Für Angelika Kaiser, die Chefin der „Klickmühle“, ist das keine Frage: Wenn sie Gäste habe, die keine Stammgäste sind, lasse sie sich immer Ausweis und Impfzertifikat zeigen.

Angelika Kaiser, Wirtin der „Klickmühle“, lässt sich von Gast Daniel Ausweis und Impfzertifikat zeigen. Quelle: Samantha Franson

An diesem Mittag trifft es Daniel (43) aus Breslau sowie Magdalena (43) und Piotr (41) aus Warschau. Bereitwillig halten die drei Polen ihr europäisches Impfzertifikat in die Höhe. Dass das nicht reicht, können sie nicht recht glauben. „Was, auch noch den Pass?“, fragt Daniel auf Englisch überrascht. Magdalena erzählt, dass sie sich schon vor Monaten hätten impfen lassen, weil sie reisen wollten: „Geimpft hat man es einfach leichter.“

Markthalle ist Kaufhalle mit Gastro-Angebot

Die Markthalle hat als Kaufhalle mit Gastronomiebetrieb eine ganz besondere Rolle. Wer Obst, Gemüse, Fleisch oder Süßwaren einkaufen will, kann das – wie im Supermarkt – ohne Einschränkungen, es gilt lediglich Maskenpflicht. Wer an einem der Stände aber etwas essen oder trinken will, muss geimpft oder genesen sein.

Francesco De Matteo, der in der Markthalle den Stand „Da Enzo“ betreibt, würde mit seinen Gästen lieber übers Essen als über Corona diskutieren. Bei den 2-G-Kontrollen erfasst er aber alles ganz genau. Quelle: Samantha Franson

Francesco De Matteo von „Da Enzo“ lässt sich penibel Impf- und Genesenennachweis zeigen, hält die Kontaktdaten der Gäste auf Zetteln fest, wenn diese nicht die Luca-App auf ihrem Handy haben, und hebt diese in einer Plastikbox entsprechend den Vorgaben drei Wochen lang auf.

Gesammelte Kontaktdaten: Wenn die Gäste keine Luca-App haben, werden ihre Adressen auf Zettel geschrieben. Quelle: Samantha Franson

De Matteo sagt aber auch, dass die Besucherzahl insgesamt zurückgegangen sei, seitdem es die Corona-Einschränkungen gebe. Und eigentlich sei er es leid, mit Kunden über die Corona-Regeln zu diskutieren, er wolle eigentlich lieber Gerichte und Getränke empfehlen, schließlich sei er Gastronom. De Matteo sagt, er würde zentrale Einlasskontrollen an den Halleneingängen vorziehen.

Auch Sportvereine müssen 2G kontrollieren

Nicht nur Gastwirte, sondern auch Sportler werden jetzt zu 2-G-Kontrolleuren. Bei Turnieren oder Punktspielen müssen die hiesigen Vereine sicherstellen, dass alle Erwachsenen, die in der Halle Sport treiben, tatsächlich geimpft oder genesen sind.

2G oder 2G plus – welcher Weg führt aus der Krise?

Dominik (26) und Mirja (30) hoffen, dass 2G aus der Corona-Krise führen wird. Quelle: Samantha Franson

Für Student Dominik (26) und Mirja, die an diesem Freitag 30 Jahre alt geworden ist und dies mit ihrem Freund mit einem Essen in der Markthalle feiert, ist die flächendeckende 2-G-Einführung genau der richtige Weg. Für Menschen, die sich nicht impfen lassen, hat Dominik kein Verständnis: „Wer das nicht macht, stellt sich doch gegen alles, was wir in den vergangenen anderthalb Jahren auf uns genommen haben – das Eingesperrtsein, die Einschränkungen beim Sport und bei den sozialen Kontakten, die Arbeit nur noch im Homeoffice, die Menschen, die ihr Studium abgebrochen haben, weil sie alleine nicht klargekommen sind.“ 2G sei vermutlich der Weg aus der Krise.

Nicht in falscher Sicherheit wiegen: Matthias (44) und Uwe (54) wünschen sich auch Corona-Tests für Geimpfte. Quelle: Samantha Franson

Für Matthias (44) und Uwe (54), die in der „Klickmühle“ Mittag essen, ist dagegen 2G plus der Weg aus der Krise. Da auch Geimpfte sich wieder mit Corona anstecken könnten, sei ein zusätzlicher Corona-Test auch ein zusätzlicher Schutz. Man dürfe sich nicht in einer falschen Sicherheit wähnen, nur weil man geimpft sei.

Von Saskia Döhner und Peer Hellerling