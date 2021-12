Hannover

2G, 3G oder 2G plus, mit Booster und ohne Booster, testen oder nicht testen, medizinische Maske oder FFP2-Maske – in den vergangenen Wochen und Monaten hat es viele neue Corona-Regeln gegeben. Manche gelten inzwischen nicht mehr, manche wurden verschärft. Da ist es nicht immer ganz einfach, den Überblick zu behalten, erst recht, wenn das Oberverwaltungsgericht Lüneburg einzelne Regeln wieder aufhebt. Die HAZ gibt einen Überblick, was in welchen Bereichen gilt.

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren sind von den 2G-Regeln und den 3G-Regeln ausgenommen. Und für sie gelten auch Ausnahmen bei der Maskenpflicht. Kinder unter sechs Jahren brauchen keine Maske tragen, bei Sechs- bis 14-Jährigen reicht eine sogenannte Alltagsmaske. Die Regelungen gelten bis zum 23. Dezember. Denn ab dem 24. Dezember treten für die sogenannte Weihnachtsruhe in Niedersachsen verschärfte Regeln in Kraft.

Im Einzelhandel

Es gibt keine Zugangsbeschränkungen für den Einzelhandel. Die Landesregierung hatte für Geschäfte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, 2G festgesetzt. Diese Regelung hatte allerdings das Oberverwaltungsgericht Lüneburg am Donnerstagnachmittag gekippt. Im gesamten Einzelhandel ist das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht – also eine FFP2-Maske oder eine sogenannte OP-Maske.

In Bussen und Bahnen, auf Bahnhöfe und in Stationen

In Bussen und Bahnen gilt 3G, und jetzt auch eine FFP2-Maskenpflicht. Quelle: Nancy Heusel

In allen Bussen und Bahnen gilt 3G: Das heißt, wer mitfährt, muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Das Testergebnis darf maximal 24 Stunden alt sein. Außerdem gilt in den Bussen und Bahnen, in Stationen und Bahnhöfen, darunter auch dem Hauptbahnhof in Hannover, die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Sogenannte OP-Masken beispielsweise reichen dort nicht aus.

Am Arbeitsplatz

Der Arbeitgeber darf seinen Mitarbeitern nur dann Zutritt zur Arbeitsstätte gewähren, wenn diese geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Eine generelle Maskenpflicht in Betrieben gilt nicht, Arbeitgeber können hier allerdings eigene Regeln festlegen. Üblich ist, dass immer dann, wenn der direkte Arbeitsplatz verlassen wird, eine Maske getragen werden muss.

In Restaurants und Gaststätten

Die Polizei in Hannover kontrolliert auch in Gaststätten die Einhaltung der Regeln. Quelle: Nancy Heusel

In geschlossenen Räumen gilt 2G plus, das heißt Zutritt ist nur für Geimpfte oder Genesene erlaubt, zusätzlich muss ein negativer Corona-Test vorgewiesen werden, der maximal 24 Stunden alt sein darf. Wer geboostert ist, also seine dritte Corona-Impfung hatte, braucht keinen Test. In Restaurants und Gaststätten, in denen die Kapazität auf bis zu 70 Prozent der sonst üblichen Plätze reduziert wird, gilt wiederum nur 2G, ein Test oder eine Auffrischungsimpfung sind dann nicht nötig. In jedem Fall muss eine FFP2-Maske getragen werden, die dann am Sitzplatz abgesetzt werden kann. Wer in der Gastronomie draußen sitzt, für den reicht 2G. Die Kontaktdaten müssen erfasst werden.

Auf Weihnachtsmärkten

Auf Weihnachtsmärkten gilt 2G plus im Innen- und Außenbereichen, wenn der Besucher speisen oder Getränke konsumieren will. Wer einfach nur schlendern möchte, braucht weder geimpft oder genesen sein, noch muss er einen negativen Corona-Test vorweisen.

Private Feiern und Treffen

Treffen sich mehr als 15 Menschen im Innenbereich, dann gilt 2G plus, also geimpft oder genesen, zusätzlich ist ein negativer Corona-Test oder eine Booster-Impfung erforderlich. Findet das Treffen draußen statt, dürfen nur Geimpfte oder Genesene daran teilnehmen. In allen Fällen gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, auch im Sitzen. Die Kontaktdaten müssen erfasst werden. Das gilt alles nicht für ungeimpfte Menschen: Von ihnen darf sich nur ein Haushalt mit höchsten zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen.

Kino, Theater, Zoo und Freizeitpark

In Kultur- und Freizeiteinrichtungen gilt in Innenräumen 2G plus, also Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene, zusätzlich ist ein negativer Corona-Test oder eine Auffrischungsimpfung erforderlich. Wenn zum Beispiel ein Theater höchstens 70 Prozent der Plätze besetzt, reicht wiederum 2G. FFP2-Masken müssen bis zum Sitzplatz getragen werden. Im Außenbereich gilt 2G, Kontaktdaten müssen erfasst werden.

Friseur, Nagelstudio, Kosmetiksalon

Bei den sogenannten körpernahen Dienstleistungen, dazu gehören unter anderen auch Fußpfleger und Physiotherapeutinnen, gilt 3G, also genesen, geimpft oder getestet. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte vor Kurzem 2G plus für die körpernahen Dienstleistungen gekippt. Weiterhin muss dort eine FFP2-Maske getragen werden, andere Masken sind nicht zulässig.

Krankenhäuser

In den Kliniken in der Region Hannover gilt seit dem 1. Dezember ein generelles Besuchsverbot. Allerdings gibt es Ausnahmen, zum Beispiel rund um die Geburt bei Kindern und für Palliativstationen. Über die konkreten Regelungen informieren die einzelnen Krankenhäuser.

Besuche in Pflegeheimen

Wer Angehörige oder Freunde in Alten- und Pflegeheimen oder in ähnlichen Einrichtungen besuchen möchte, braucht einen negativen Testnachweis und muss eine FFP2-Maske tragen.

Sport und Fitnessstudios

Die FFP2-Maske wird immer mehr zum Standard. Sie gilt als besonders sicherer Schutz. Quelle: Marijan Murat/dpa

Für Sport in geschlossenen Räumen ist 2G plus vorgeschrieben. Wenn die Kapazität so begrenzt wird, dass pro Person zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen, dann reicht 2G. Allerdings gilt in Umkleidekabinen und Duschen generell 2G plus. Das gilt auch für die Umkleiden und Duschen von Außensportanlagen. Auf den Außenanlagen selbst reicht 2G. Im Klartext: Wer geimpft oder genesen ist, darf zum Fußballtraining auf dem Sportplatz. Ohne Booster-Impfung oder Testnachweis darf er sich aber weder drinnen umziehen noch duschen. Eine Ausnahme gilt zum Beispiel für Reiter: Wenn der Sport für das Tierwohl unerlässlich ist, reicht 3G. Insgesamt gilt auch hier eine FFP2-Maskenpflicht, außer beim Sporttreiben und beim Sitzen.

Clubs und Diskotheken

Clubs und Diskotheken dürfen nur 50 Prozent ihrer Kapazität auslasten. Es muss eine FFP2-Maske getragen werden, auch beim Sitzen. Außerdem gilt 2G plus im Innenbereich, im Außenbereich 2G.

Hotels und Pensionen

In Hotels und Pensionen gilt für Gäste 2G plus. Wer nicht geboostert ist, benötigt bei der Anreise und zusätzlich zweimal pro Woche ein negatives Testergebnis. Wenn der Betrieb seine Kapazität auf 70 Prozent reduziert, kann die 2G-Regel in Kraft treten. Wenn in einem Hotel Seminare zur Fort-, Aus- oder Weiterbildung stattfinden, reicht für die Seminarteilnehmer 3G. In Hotels und Pensionen besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, am Sitzplatz kann sie abgesetzt werden.

Großveranstaltungen

Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern: Bei Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern, wie zum Beispiel kleineren Konzerten, gilt 2G plus. Alternativ kann der Veranstalter seine Kapazität auf 70 Prozent beschränken, dann tritt die 2G-Regel in Kraft, also ohne zusätzlichen Test oder Booster-Impfung. Bis zum Sitzplatz muss eine Maske getragen werden. Bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern (zulässig sind innen maximal 2500 Teilnehmer, draußen höchstens 5000) gilt im Innenbereich 2G plus, draußen 2G. Die FFP2-Maske muss drinnen und draußen dauerhaft getragen werden, auch im Sitzen. Zudem müssen bei den Großveranstaltungen personalisierte Tickets ausgeben werden.

