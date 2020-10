Hannover

Trotz der Corona-Pandemie findet in diesem Jahr das Herbstvergnügen auf dem Schützenplatz in Hannover statt – wenn auch mit Auflagen und nicht unter der Bezeichnung Oktoberfest. Auch Weihnachtsmärkte wird es voraussichtlich geben. Das kommt nicht bei allen HAZ-Lesern gut an.

Lesen Sie auch: Alkohol, Hygieneregeln, Öffnungszeiten: Das müssen Sie zum Oktoberfest wissen

Leserin Birgit Schell aus Hannover : Verlockung zur Missachtung

Mir ist es absolut unerklärlich, wie zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie Weihnachtsmärkte und das Herbstvergnügen (eine Art Oktoberfest, das wegen der Corona-Bestimmungen nicht so genannt werden darf) geplant werden. Aber ändert der Name etwas an der Art der Veranstaltung? Ein Freizeitpark dieser Art verlockt doch geradezu zur Missachtung der AHA-Regel.

Die Bevölkerung, die Schulen und Kitas quälen sich durch die Pandemie. Schüler und Lehrer wandern reihenweise in Quarantäne – und nun wird zum Herbstvergnügen mit 3800 Leuten und 100 Ständen aufgefordert, um sich dann nach einem vergnüglichen Wochenende wieder im gemeinsamen Klassenraum einzufinden? Da muss das Kultusministerium sein Lüftungskonzept aber noch mal überdenken. Birgit Schell, Hannover

Leserin Bettina Oesterheld aus Hagenburg : Die falsche Zeit

Ich kann es gar nicht glauben! Angesichts der stetig steigenden Zahl der Corona-Infizierten fällt mir nichts mehr zur Genehmigung dieses sinnfreien Festes ein. Aufwachen, dies ist nicht die geeignete Zeit, um so etwas durchzuziehen. Bettina Oesterheld, Hagenburg

Leserin Rita Finsel aus der Wedemark: Rücksicht ist angesagt

Weihnachtsmärkte sind etwas Schönes, aber da die Corona-Zahlen wieder steigen, bringt es nichts, ob bis 18 oder bis 22 Uhr Alkohol ausgeschenkt wird. Wer etwas trinken will, der kann sich zu jeder Uhrzeit volllaufen lassen. Je mehr Alkohol, umso lockerer werden die Menschen – sie vergessen alle Maßnahmen, Regeln, Abstand, Maske.

Wie kann man andauernd lockern? Vor einem halben Jahr wurde alles dichtgemacht, nun steigen die Zahlen wieder – und es passiert nichts. Dabei ist doch Rücksicht angesagt, ebenso Abstand zu anderen. Kann man nicht mal kürzertreten, solange bis ein Impfstoff da ist? Auch ich möchte Lockerungen, aber zur richtigen Zeit. Rita Finsel, Wedemark

So voll wie auf diesem Bild sollen die Weihnachtsmärkte im Corona-Winter nicht werden. Trotzdem haben einige HAZ-Leser Bedenken. Quelle: Rainer Dröse

Thomas Sesselmann aus Hannover : Wenn nicht jetzt, wann dann?

In den letzten Wochen konnten wir Folgendes lesen: steigende Infektionszahlen, aber keine steigende Zahl an Erkrankungen beziehungsweise milder Krankheitsverlauf; auf geringem Niveau stagnierende Intensivfälle, keine bis geringfügig steigende Todesfälle und begleitend hierzu aus den offiziellen Statistiken: keine Übersterblichkeit in Deutschland aufgrund von Corona.

Das alles hat nichts mit Querulanten zu tun, sondern mit belastbaren Fakten. Wenn wir also nicht jetzt zur Normalität zurückkehren, wann dann? Leben auf diesem Planeten bedeutet immer Risiko. Das kalkulieren wir in anderen Bereichen wie selbstverständlich mit ein (zum Beispiel im Straßenverkehr). Frage 1: Wollen wir weiter im Panikmodus verharren? Mein Vorschlag: eine geordnete Rückkehr zur Sachebene, auf der alle Faktoren abgewogen werden und nicht allein die Ansteckungsgefahr betrachtet wird. Frage 2: Könnte es sein, dass nicht wir von den guten Geistern verlassen sind, sondern dass vielmehr wir den guten Geist (Gottes) verlassen haben und nun ohne himmlischen Rat unseres Schöpfers ganz schön aufgeschmissen sind? Frage 3: Wäre es eine Option, daran etwas zu ändern? Thomas Sesselmann, Hannover

Frank Hahner aus Hannover : Mehr Tests, höhere Zahlen

Panikmache? Die Zahl der täglich festgestellten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist derzeit wieder gestiegenn. Quelle: Christian Charisius/dpa

Ich kann nicht glauben, dass der Großteil Ihrer Leser gegen Corona-Lockerungen ist. Wer sich die aktuellen Corona-Fallzahlen anschaut, muss doch endlich aufwachen und merken, dass etwas nicht stimmen kann. Nur weil es täglich ein paar Infizierte – was sind schon 2000 Personen bei einer Einwohnerzahl Deutschlands von etwa 82 000 000? – gibt, könnte man meinen, alle Einwohner Deutschlands müssten nun sterben. Da spricht die Anzahl der tatsächlich gestorbenen beziehungsweise der auf den Intensivstationen liegenden Personen aber eine andere Sprache!

Derzeit wird mehr getestet, also ist es völlig normal, dass es mehr Infizierte gibt. Wie viele von diesen sind wirklich erkrankt, geschweige denn schwer erkrankt? Das wäre mal interessant zu erfahren! Aber mit Panikmache lässt sich natürlich das Volk leicht gängeln und regieren. Frank Hahner, Hannover

Armin Wasmus aus Hannover : Hoffnung, Optimismus und offene Augen

Wir wissen längst, wie hoch ansteckend das Coronavirus ist. Dennoch wird vorgegeben, man könne es mit AHA eindämmen. Eigentlich mutete dies bereits primär lächerlich an, doch im März und April 2020 konnte man hoffen, die Pandemie würde abklingen wie eine schwerere Grippewelle – und dann hätten die Verantwortlichen behaupten können, das von ihnen kreierte AHA hätte es gebracht. So ist es nicht gekommen. Das Virus breitet sich seit März mehr oder weniger kontinuierlich aus. Insofern ist das Gerede von erster oder zweiter Welle Unsinn.

Dieser Entwicklung stehen Politik und Administration mit vielen großen Worten, aber allenfalls halbherzigem Handeln gegenüber. Händewaschen ist selbstverständlich, Abstandhalten vielerorts nicht möglich. Was bringen die ständig propagierten, nicht standardisierten, nicht qualitätsgesicherten Mund-Nasen-Bedeckungen tatsächlich? In den ersten Monaten war dies als Notlösung akzeptabel. Aber wo sind die Ergebnisse der Wirksamkeitsuntersuchungen? Mit umfangreichen Bußgeldkatalogen war man schnell bei der Hand, mit der Evaluation der so sanktionierten Maßnahmen nicht.

Mit viel Lärm wurde „testen, testen, testen“ propagiert. Am Flughafen Hannover wurden 34 000 Tests durchgeführt, nur 266 waren positiv. Angenommen, der Test ist sehr spezifisch und im Mittel waren nur zwei von Tausend falsch positiv, dann hätten es in Langenhagen 68 sein können. Wie sieht es bei den falsch Negativen aus? Bisher gibt es keine wissenschaftlich anerkannten Genauigkeitsstudien dieser Tests unter Alltagsbedingungen.

Jetzt ist häusliche Quarantäne das Mittel der Wahl zur Seuchenbekämpfung. Dies wurde in Deutschland über Jahrzehnte bei Tuberkulose konsequent und erfolgreich praktiziert. Zu Hause ist eine Isolierung aber nur bei Menschen möglich, die allein wohnen oder einen Teil von Haus oder Wohnung komplett abtrennen können. Alternativ dürften alle Menschen einer Lebensgemeinschaft die Wohnung nicht verlassen. Wenn ein Schüler, Berufstätiger oder Reisender allein in die häusliche Quarantäne geschickt wird, aber alle anderen Familienmitglieder sich frei bewegen, dann ist das keine Quarantäne.

Restriktives Vorgehen war vor Jahrzehnten aufgrund der Schwere der Erkrankungen mit Tuberkulose notwendig. Sars-CoV-2 ist nach allem, was wir bisher wissen, bei Weitem nicht so bedrohlich. Sars-CoV-2 ist anscheinend „nur“ eine halb- oder viertelgefährliche Krankheit, was in ein Dilemma führt: Handfeste Seuchenschutzmaßnahmen scheinen nicht gerechtfertigt, ein Laissez-faire wie bei Influenza aber auch nicht möglich.

Folglich ist das halbherzige Vorgehen von Politik und Verwaltungen durchaus verständlich. Nicht verständlich ist, dass man auf eine wissenschaftliche Evaluation dessen, was man tut, weitgehend verzichtet. Armin Wasmus, Hannover

