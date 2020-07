Hannover

Regina Viehweg braucht zurzeit kein Kino, kein Konzert und keine kulinarischen Ausflüge. Sie möchte ihre Tochter Jasmin in deren Behinderteneinrichtung besuchen dürfen und dabei nicht nur durch eine Scheibe mit ihr kommunizieren. Sie möchte sie am liebsten drücken, streicheln, in den Arm nehmen, „denn nur so spürt sie sich und uns und kann das Vertrauen in ihre Welt behalten.“ Schwierig derzeit, aber zumindest einen kleinen gemeinsamen Spaziergang im Garten oder zur Eisdiele würde Regina Viehweg gern mit ihrer Tochter unternehmen.

Kuscheln als Kommunikation

Seit dem 18. März hat die städtische Beamtin ihre 25-jährige Tochter nicht mehr in den Arm nehmen können. Wochenlang galt ein komplettes Kontakt- und Besuchsverbot wegen des Coronavirus, seit Ende Mai bekommen Angehörige in der Einrichtung in Burgdorf zwar Zeitfenster für ein Treffen zugeteilt – allerdings mit großem Abstand und ohne Berührungsmöglichkeit. „Körperkontakt und Kuscheln sind Jasmins Kommunikationsmöglichkeiten“, betont Viehweg. Jasmin hat das Angelmansyndrom – eine neurogenetische Krankheit, gekennzeichnet durch geistige Einschränkungen, Spastiken und Sprachprobleme – und ist zusätzlich Epileptikerin. „Wir trauen uns nicht, sie unter diesen Umständen zu besuchen, denn wenn sie sich zu sehr aufregt, könnte sie einen Anfall bekommen“, sagt die Hannoveranerin.

In der Regel verbringt Jasmin viele Wochenenden zu Hause in der Oststadt, auch gemeinsame Konzertbesuche und Urlaube liebt die 25-Jährige. „Jetzt kommt keiner zu ihr, ich habe Angst, dass sie ihr Urvertrauen in dieser Einsamkeit verliert und dass wir das Verlorene nicht wieder aufholen können“, sagt Viehweg. Wenn sie zudem mit den Mitarbeitern spreche und erfahre, dass Jasmin allabendlich nach Mama und Papa fragt, „dann bricht mir das Herz.“

Verantwortung wird weitergereicht

Regina Viehweg kann nicht verstehen, dass allerorten gelockert wird, die Behinderteneinrichtungen indes weitgehend dicht bleiben. „Gerne würde ich einmal mit Jasmin in den Garten gehen, auch mit Schutzanzug, Maske und Handschuhen oder einem negativen Coronaschnelltest in der Tasche.“ Doch in der Einrichtung warte man auf genaue Vorgaben des Landes, im Sozialministerium überlässt man die Praxis den Heimen. „Die Verantwortung wird hin und her geschoben mit dem Resultat, dass das Problem gar nicht gelöst wird.“

Dabei sind die Bestimmungen des Landes eigentlich eindeutig: In einer Verordnung von Mitte Juni heißt es, dass ein umfassendes Hygienekonzept vorliegen muss, das auch Regelungen für das zeitweilige Verlassen der Einrichtung durch die Bewohner enthält. Weiter heißt es, dass Bewohner auch von Behinderteneinrichtungen somit das Recht haben, unter Wahrung des Infektionsschutzes Besuch zu empfangen und die Einrichtung zu verlassen. Das Hygienekonzept sei so zu gestalten, dass regelmäßige Besuche und Ausgänge möglich sind und in zumutbarer Form durchgeführt werden können. Intention der Verordnung sei, dass die Hygienekonzepte so zu erstellen sind, dass Besuche und Ausgänge unter Infektionsschutzauflagen regelmäßig stattfinden können und nicht seitens der Einrichtungen auf ein Minimum reduziert werden.

Hoffen auf den Herbst

Familie Viehweg hat von dieser Regelung noch nicht profitieren können. „Bei unseren regelmäßigen Anrufen heißt es nur, dass es nichts Neues gibt.“ Die Mutter ist verzweifelt, „mit dieser Distanz fällt es uns allen unglaublich schwer zurechtzukommen.“ Sie appelliert vor allem an die Politik, Behinderte besser im Blick zu haben. „Ich fürchte aber sie haben keine Lobby und keinen wirtschaftlichen Wert.“ Regina Viehweg hofft jetzt, dass auch die Einrichtung ihrer Tochter bald ein Hygienekonzept umsetzt, das eine persönliche Begegnung mit Ausgang ermöglicht – und dass vielleicht bis November alles wieder etwas einfacher ist. „Denn dann ist Jasmins Geburtstag und wir wollen zu einem Max-Raabe-Konzert – seit Jahren das persönliche Highlight unserer Tochter.“

Kriminologe kritisiert Heime In der Debatte um Corona-Beschränkungen bei Besuchen in Pflegeheimen hat der Jurist und Kriminologe Christian Pfeiffer einen Teil der Heime kritisiert. „Einige Einrichtungen nehmen offenbar nicht zur Kenntnis, dass das Land für Besucher schon in einer Verordnung vom 12. Juni den rechtlichen Rahmen dafür geschaffen hat, mit dementen Patienten auch engen Kontakt aufzunehmen“, sagt er. Ein Musterhygienekonzept des Landes sieht vor, dass der Mindestabstand von 1,50 Metern „in medizinisch begründeten Ausnahmefällen“ unterschritten werden darf, wenn die Kontaktaufnahme zu dementen oder anderweitig erkrankten Bewohnern sonst nicht möglich ist und Besucher eine Maske tragen. In einigen Heimen, beispielsweise dem Rittelmeyer-Haus im Zooviertel, werde dies vorbildlich umgesetzt, sagt Pfeiffer. „Andere scheuen möglicherweise den Aufwand, solche Besuche zu ermöglichen.“ be

