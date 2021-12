Hannover

Die Region Hannover plant den Start der Impfungen von Kindern gegen Covid-19 für den kommenden Mittwoch (15. Dezember). Das hat Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am heutigen Freitag mitgeteilt. Zwei Impfstraßen sollen dann im neu eröffneten Impfzentrum am Zoo ausschließlich für die Impfung von Fünf- bis Elfjährigen zur Verfügung stehen. Eltern können im Internet unter www.impfportal-niedersachsen.de Termine für ihre Kinder reservieren. „Wir wollen auf diese Weise lange Wartezeiten verhindern“, erläutert Regionspräsident Krach. „Unser Ziel wäre aber, dass auch diejenigen, die ohne Termin kommen, nicht weggeschickt werden“, sagt er.

Impfdosen für 10.000 Kinder erwartet

Die Region erwartet zunächst 20.000 der speziellen Impfstoffdosen für Kinder. Davon muss die Region die Hälfte für die Zweitimpfungen zurücklegen, weil die nächste Lieferung erst vier Wochen später eintreffen wird. Dadurch steht zunächst Impfstoff für 10.000 Kinder zur Verfügung. Regionspräsident Krach fordert vor diesem Hintergrund den Bund auf, sich massiv dafür einzusetzen, dass mehr Impfstoffs geliefert wird. „Andernfalls stehen wir vor derselben Situation wie Anfang des Jahres. Wir haben eine große Nachfrage und nicht genug Impfstoff“, betonte er.

In den ersten Wochen soll jedes geimpfte Kind und zwei Begleitpersonen Eintrittskarten für den Zoo erhalten. Die Impfstelle am Zoo ist am Sonnabend und Sonntag zwischen 9 und 17 Uhr, Montag und Dienstag zwischen 16.30 und 21 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag von 14.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Auch im Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover laufen derzeit die Vorbereitungen für spezielle Impftage, sagt Sprecher Björn-Oliver Bönsch. Derzeit gehe es um die Organisation der Impfteams sowie der konkreten Abläufe. Auch müssten die erforderlichen Unterlagen und Materialien zusammengestellt werden.

Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) beziehe sich auf Kinder mit Vorerkrankungen, somit könne das Kinderkrankenhaus vielen der dort behandelten Kindern eine Impfung anbieten, betonte Bönsch. Es würden auch Eltern von Kindern beraten und geimpft, in deren Familien Menschen mit einem erhöhten Risiko einer Covid-19-Erkrankung lebten, sagte er. Bönsch fordert interessierte Eltern auf, sich schon im Vorfeld über die Impfungen für Kinder ab fünf Jahren zu informieren. Die Stiko-Empfehlung schließt aber auch Kinder mit Kontakten zu vulnerablen Gruppen ein.

Über Impfung wird im Gespräch entschieden

In rund 80 Prozent der Kinderarztpraxen in der Region Hannover könnten Kinder von der kommenden Woche an geimpft werden, sagt der Sprecher der Ärztekammer Niedersachsen, Thomas Spieker. Wenn es keine Vorerkrankungen beim Kind und kein besonderes Risiko in der Familie gebe, würde über eine Impfung im Gespräche zwischen Kind, Eltern und dem Arzt entschieden, meinte er.

Kinderarzt Thomas Buck aus Hannover setzte sich am Freitag erneut für das Impfen von Kindern ein. „Ich bin für das Impfen von Kindern, weil wir zunehmenden Druck auf dieFamilien mit schwerwiegenden Krankheitsverläufen erleben“, betonte der Mediziner, der Vorsitzender der Ärztekammer in Hannover ist. Zudem hätten die Erwachsenen definitiv nicht alles getan, um Kinder und Jugendliche zu schützen.

Liefertermin ist unklar

Wann die Ärzte und das Kinderkrankenhaus mit dem Impfen der Kinder starten, ist noch unklar. Impfstoffhersteller Biontech hat angekündigt die speziellen Impfdosen für Kinder vom kommenden Montag an auszuliefern. Wann sie tatsächlich bei den Ärzten und Impfstellen eintreffen ist unklar.

Von Mathias Klein