Die Corona-Infektionen sind über das Wochenende auch in Hannover und Umland weiter gestiegen. Wie das Gesundheitsamt der Region am Montag mitgeteilt hat, sind aktuell 533 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – so viele wie seit Anfang Mai nicht.

Garbsen im Umland am stärksten betroffen

Das sind 53 mehr als am Freitag (480). Am Wochenende hatte das Gesundheitsamt keine Daten bekannt gegeben. Die Zahl der Neuinfektionen lag am Montag bei 156 im Vergleich zu Freitag.

Die meisten Patienten leben demnach in der Stadt Hannover (260), im Umland ist weiterhin Garbsen am stärksten betroffen (58 Infizierte). Zehn Patienten werden in den Krankenhäusern der Region intensiv betreut, sechs von ihnen werden beatmet.

Für ganz Deutschland hat das Robert-Koch-Institut am Montag 2467 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das ist deutlich niedriger als an den Vortagen, allerdings melden viele Gesundheitsämter an den Wochenenden keine aktuellen Zahlen. Am Montag der Vorwoche, 5. Oktober, hatte das RKI 1382 Neuansteckungen registriert.

Das Land Niedersachsen hat bis zum Mittag keine Zahlen bekannt gegeben.

Von Stefan Knopf