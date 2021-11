Hannover

In Hannovers Innenstadt soll ab Dienstag, 23. November, eine Maskenpflicht gelten – auch und gerade auf dem Weihnachtsmarkt. Nach HAZ-Informationen plant Regionspräsident Steffen Krach (SPD), Anfang der Woche eine entsprechende Verfügung zu erlassen. Damit soll angesichts steigender Inzidenzen sicher gestellt werden, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann.

Da sich die Buden nicht nur rund um die Marktkirche gruppieren, sondern über die gesamte Innenstadt erstrecken, soll auch die Maskenpflicht großflächig gelten – wo genau, ist jedoch noch nicht endgültig ausgemacht. Nur während des Verzehrs von Speisen und Getränken sollen Besucherinnen und Besucher die Maske abnehmen dürfen.

Im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes ist die Region Hannover als Trägerin des Gesundheitsamtes für eine solche Maßnahme zuständig.

An den Ständen und Buden gilt die 2-G-Regel

Beginnen wird der Weihnachtsmarkt am Montag, 22. November. Derzeit ist vorgesehen, dass an den Ständen und Buden die 2-G-Regelung gilt – dass also nur geimpfte und genesene Personen dort einkaufen können. Kontrollieren sollen das die jeweiligen Standbetreiber. Im sogenannten Flanierbereich aber gilt die Regel nicht. Wer also nichts kauft, muss auch nicht geimpft sein.

Lesen Sie auch Weihnachtsmarkt in Hannover: Auf diese Highlights müssen Besucher 2021 verzichten

96-Spiele sollen weiter mit Publikum stattfinden

Anders als in anderen Städten wie München oder Goslar soll der Weihnachtsmarkt in Hannover trotz steigender Inzidenzen nicht abgesagt werden. Dennoch ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er möglicherweise früher abgebrochen werden könnte, wenn sich die Infektionslage zuspitzt, heißt es vonseiten der Zuständigen. Allerdings wollen sowohl Region wie auch Stadt Hannover Schaustellern und Gastronomen weitere Absagen oder Schließungen eigentlich nicht zumuten.

Gleichzeitig ist denkbar, dass auch anderenorts eine Maskenpflicht die bereits flächendeckend geltende 2-G-Regel ergänzen könnte. An Absagen oder Zuschauerausschlüsse bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen von Hannover 96 oder Handballspielen der „Recken“ ist vorerst nicht gedacht.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Region gilt 2G

Vor gut einer Woche war der neue Regionspräsident Krach bereits über damals geltende Bestimmungen des Landes hinausgegangen und hatte die 2-G-Regelung für die Region Hannover angeordnet – etwa für die Gastronomie. Begründung: Er wolle auf diese Weise einen Lockdown für die betroffenen Branchen verhindern. Inzwischen ist schon eine Klage eines Gastronomen gegen die Regel eingegangen.

Von HAZ