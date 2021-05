Hannover

Die Infektionszahlen in Hannover und den Umlandgemeinden bleiben niedrig – und so geht die Regionsverwaltung davon aus, dass ab Montag weitere Lockerungen möglich sind. Voraussetzung ist, dass bis einschließlich Sonnabend der Inzidenzwert unter 50 bleibt. „Dann werden wir eine Allgemeinverfügung erlassen“, kündigt Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) in einer Videobotschaft an. Sie sei die rechtliche Grundlage dafür, dass ab Montag, 31. Mai, folgende Lockerungen inkraft treten: Alle Schüler werden wieder in den Klassenzimmern unterrichtet, Einkaufen ist ohne vorherigen Corona-Tests möglich.

Allgemeinverfügung auf Basis der alten Landesverordnung

Jagau betont, dass die neue Allgemeinverfügung der Region auf Basis der alten Landesverordnung entsteht. Das bedeutet: Die Region kann sich nur im Rahmen der aktuellen Vorgaben des Landes Niedersachsens bewegen.

Regionspräsident Jagau erklärt die nächsten Schritte im Video

Derzeit arbeitet die Landesregierung an einer neuen Infektionsschutzverordnung, die am Wochenende oder Anfang kommender Woche wirksam werden soll. „Ich gehe davon aus, dass die angesprochenen Lockerungen in der neuen Verordnung nicht verändert werden“, sagt Jagau.

Von Andreas Schinkel