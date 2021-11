Hannover

In der kommenden Woche beginnen überall in der Region Hannover mitten in der immer stärker wachsenden vierten Corona-Welle die Weihnachtsmärkte. Im vergangenen Jahren waren die Veranstaltungen wegen der Ansteckungsgefahr abgesagt worden, aber viele Menschen sehnen sich nach Glühweinduft und Lichtermeer. Aber wie groß ist die Gefahr für Besucher von Weihnachtsmärkten, sich mit dem Coronavirus zu infizieren? Ein Infektiologe von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und ein Aerosol-Forscher schätzen die Lage ein. Und sie haben Tipps für das richtige Verhalten auf dem Weihnachtsmarkt.

Infektiologe Prof. Matthias Stoll sieht bei Weihnachtsmärkten das Problem, dass sich die Menschen dort relativ nahe kommen. Insofern befinde man sich möglicherweise in einer sehr aktiven virologischen Situation, die Stoll für problematisch hält. Aber man begebe sich auch bei anderen Gelegenheiten in problematische Situationen, sagt der Infektiologe und nennt als Beispiel Busse und Bahnen. Jede und jede müsse das Risiko einen Weihnachtsmarktbesuchs für sich selbst einschätzen, betont der Mediziner.

Prof. Matthias Stoll sieht in Weihnachtsmärkten eine „problematische Situation“. Quelle: Rainer Dröse

„Besuch ja, aber mit großer Vorsicht“

Aus Sicht von Christof Asbach ist ein Weihnachtsmarktbesuch in Ordnung, allerdings mit bestimmten Einschränkungen. Asbach ist Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung und arbeitet beim Duisburger Institut für Energie- und Umwelttechnik. Die ganz überwiegend verbreitete Delta-Variante des Coronavirus verhalte sich aus aerosolwissenschaftlicher Sicht genau wie die anderen Varianten des Coronavirus. „Aber nach allem, was man weiß, ist bei der Delta-Variante die Dosis für eine Ansteckung niedriger“, sagt er. Das heißt, es müssen weniger Aerosole eines Infizierten Menschen eingearbeitet werden, damit es zu einer Infektion kommen könnte.

Christof Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung. Quelle: Institut für Energie- und Umwelttechnik

Der Forscher rät beim Besuch einen Weihnachtsmarktes dazu, immer auf den Abstand zu anderen Menschen zu achten. Wo das nicht möglich ist, zum Beispiel beim Anstehen an Ständen, sollten Besucher unbedingt Masken tragen, um sich und andere zu schützen.

„Unter freiem Himmel ist kein Schutz vor einer Infektion“

Denn eine Veranstaltung unter freiem Himmel schütze keineswegs vor einer Infektion, betont der Aerosol-Experte. Man müsse sich der besonderen Gefahr bewusst sein. Beispielsweise sei es auf Weihnachtsmärkten laut. Das führe dazu, dass sich die Besucher näher kämen, um sich besser unterhalten zu können. Und das erleichtere eine mögliche Infektion. Und auch lauteres Sprechen bei einer lauten Umgebung führe zu einem größeren Ausstoß von Aerosolen und damit zu einer höheren Infektionsgefahr. „Auf einem Weihnachtsmarkt muss man noch viel penibler auf die bekannten Regeln achten“, sagt er.

Asbach selbst hat einen Weihnachtsmarktbesuch geplant, für die kommende Woche hat er sich verabredet. Er hat sich aber ganz bewusst für den Montag entschieden, das ist meist der Tag mit den wenigsten Besuchern und damit auch mit dem geringsten Gedränge. Auch noch ein Tipp von ihm.

