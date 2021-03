Hannover

Das schöne Wetter lockt die Menschen in den Zoo – auch wenn er bisher nur für Jahreskartenbesitzer wieder geöffnet ist. Doch nicht alle Insassen der Autos, die am Mittwochmorgen auf das Gelände einbiegen, wollen den Tierpark besichtigen. Denn auf dem Zooareal ist nun Hannovers erstes Drive-in-Zentrum für kostenlose Schnelltests zu finden. Die Familien, Paare und Einzelpersonen, die ins Erdgeschoss des Parkhauses fahren, lassen sich dort auf das Corona-Virus testen. Ein guter Teil von ihnen setzt die Fahrt danach gleich fort.

Zoomitarbeiter werden als Tester geschult

Die Idee hatte Zoochef Andreas M. Casdorff. „Als wir unsere Türen noch nicht öffnen durften, habe ich überlegt, was wir stattdessen Sinnvolles tun könnten“, berichtet er. Zugleich hatte die Bundesregierung jedem Bürger und jeder Bürgerin ab dem 8. März einen kostenlosen Schnelltest pro Woche versprochen. Da lag es für Casdorff nahe, den Zoo bei der Region Hannover als Standort für ein Corona-Testzentrum ins Spiel zu bringen. „Binnen zwei Tagen wurde unser Antrag genehmigt.“ Das Management hat der Zoo selbst übernommen. Knapp die Hälfte des 40-köpfigen Testteams sind Mitarbeiter des Tierparks – meist aus der dortigen Gastronomie – die ihren üblichen Aufgaben wegen der Pandemie nicht nachgehen können. Alle Tester hätte Schulungen durch einen Facharzt bekommen, betont Casdorff.

Das Mitarbeiterteam prüft die Testergebnisse. Quelle: Tim Schaarschmidt

Maren Fink findet das Angebot sehr praktisch. Sie, ihr Mann und Tochter Marie gehören zu den ersten, die sich im Parkdeck testen lassen. Am Vorabend hatte die Familie den Testtermin online gebucht. „Wir wollen die Oma in Garbsen besuchen, das gibt uns mehr Sicherheit.“ Nun muss Maren Fink durch das heruntergelassene Autofenster die digitale Buchungsbestätigung – den QR-Code – und die Personalausweise vorzeigen. Dann entnimmt eine Mitarbeiterin in Schutzkleidung Abstriche mit dem Teststäbchen. In einer Viertelstunde liegen die Ergebnisse vor, spätestens nach 30 Minuten gehen sie bei Familie Fink auf dem Smartphone ein. „Und das Ganze kostet nichts“, freut sich die Mutter, die ihre Fahrt ohne Wartezeit fortsetzen kann.

Bis zu 600 Testungen pro Tag möglich

Es ist das neunte Zentrum in Hannover, in dem Tests zum Nulltarif möglich sind; die privaten Anbieter rechnen mit den Krankenkassen die Kosten ab. Aber das Drive-in-Konzept, das mit Onlinebuchung über testzentrum-am-zoo.de für alle offen ist, ist im Stadtgebiet noch ein Novum. Zoochef Casdorff ist am Starttag vor Ort, um den Ablauf zu überprüfen. Warteschlangen gibt es am Morgen nicht, mehr als drei oder vier Wagen sind nie auf dem Gelände. Die Zeitfenster würden so vergeben, dass sich die Testkandidaten nicht in die Quere kommen, erklärt Casdorff. Gleichwohl sei es möglich, in einer Viertelstunde bis zu acht Personen zu testen – auch weil häufig mehrere im Auto sitzen. Bis zu 600 Testungen pro Tag sind das aktuelle Pensum, geöffnet ist an sieben Tagen in der Woche von 8 bis 18 Uhr. Das gilt auch von Karfreitag bis Ostersonntag, Ostermontag ist von 8 bis 13.30 Uhr geöffnet – noch sind einige Termine frei.

Ronny Dyranowski ist normalerweise Vizeküchenchef der Zoogastronomie – nun scannt er die Testergebnisse mit dem Tablet ein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ronny Dyranowski, der sonst als Vizeküchenchef in der Zoogastronomie arbeitet, ist für das Ablesen der Testergebnisse und das Versenden der E-Mails zuständig. „Ich bin seit Anfang November in Kurzarbeit, nun kann ich hier sehr sinnvoll helfen“, sagt er. Je nach Bedarf könne die Zahl der Mitarbeiter und Testungen aufgestockt werden, kündigt Casdorff an. Es sei auch möglich, die Fläche im Parkdeck auszuweiten. Das Zentrum besteht derzeit aus bis zu vier Teststraßen mit dazugehörigen Zelten, in denen die Logistik verstaut ist. Rund 10.000 Euro hat der Zoo laut Castorf bis dato investiert, um die Einrichtung in Betrieb zu nehmen. Sollte die Region Hannover im Zuge der Öffnungsstrategie zur Modellkommune werden, sei ein Drive-in-Testzentrum an der frischen Luft ein wichtiger Baustein, meint er.

Maik und Antje Wünsch schließen an den Test noch einen Zoobesuch an. Quelle: Tim Schaarschmidt

Dass die Getesteten – unter den jeweils geltenden Regeln – auch noch einen Zoobesuch anschließen, würde Casdorff natürlich freuen. Antje und Maik Wünsch aus Hemmingen, die gerade mit ihren Kindern Julius und Luise beim Test waren, machen es genau so: Sie lassen ihr Auto auf dem Parkplatz stehen und starten zum Zoobummel.

Von Juliane Kaune