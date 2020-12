Hannover

Wer sich vor Fest und Familienbesuch noch schnell auf eine Corona-Infektion testen lassen möchte, hat nicht mehr viele Möglichkeiten. Obwohl derzeit in Hannover in Praxen und extra eingerichteten Zentren tausendfach präventiv getestet wird, werden die terminlichen Kapazitäten knapp. Auf der Buchungsseite des kommerziellen Anbieters Corona15, der Abstrichzentren in Herrenhausen und der Oststadt eingerichtet hat, sind offiziell keine Termine mehr „vorrätig“ bis Heiligabend. Beim „Lab“, das im Zoo-Panorama an der Adenauerallee am 13. Dezember sein Testzentrum eröffnet hat, gibt es zwar noch einige Termine, allerdings nicht mehr für Schnelltests.

Keinen Antigentest mehr im „Lab“

„Das Testzentrum in Hannover ist Montag bis Freitag sowie Sonntag 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am Standort Hannover bieten wir (derzeit) keinen Antigentest an“, heißt es am Dienstag auf Anfrage des Unternehmens, das bundesweit neun Teststationen dieser Art eröffnet hat.

Auch im HeimW, eigentlich eine Gaststätte in der City, können sich Bürger noch einen Abstrich abholen. Hier können Termine über einen QR-Code gebucht werden, viele Zeiten sind allerdings bereits belegt. Einige Hannoveraner dürften auch spontan versuchen, eine kurzzeitige Gewissheit zu bekommen. In dem Testraum von Corona15 in der Wedekindstraße 1 stehen die Menschen zwar Schlange, einige kommen aber auch ohne Termin an die Reihe. Zehn Minuten sind pro Patient eingeplant, der Abstrich dauert aber gerade einmal zwei Minuten, auf das Ergebnis warten die Bürger dann rund 30 Minuten.

Öffnungszeiten zum Fest erweitert

Ganz besonders groß ist die Nachfrage nach einem Schnelltest vor dem Fest in der Praxis für Testungen in Laatzen. Das eigentlich orthopädische Praxisteam hat sich nach einem Aufruf der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) freiwillig für das Angebot zur Verfügung gestellt. Termine müssen hier nicht vereinbart werden, „aber der Andrang war in den vergangenen Tagen so groß, dass wir jetzt noch einmal unsere Öffnungszeiten erweitert haben“, sagt Janosch Katt, einer der Ärzte im Team.

Am 24., 25. und 26. Dezember sind die Mitarbeiter jetzt von 8 bis 14 Uhr im Einsatz (geplant war 9 bis 12 Uhr), um den Ansturm weiter zu bewältigen. „Unser Team ist wirklich super engagiert“, betont Katt. Im Testzentrum Laatzen können Bürger sowohl Schnell- als auch PCR-Tests machen lassen. „Dafür werden auch an den Feiertagen die Ergebnisse spätestens nach 48 Stunden da sein“, so der Mediziner. Katt und seine Kollegen decken sämtliche Teststrategien ab, auch Abstriche per Rechtsverordnung für Altenheime oder Krankenkassen werden abgenommen. Mit den kommerziellen Anbietern will Katt allerdings nicht über einen Kamm geschoren werden. „Wir erfüllen hier einen medizinischen Versorgungsauftrag.“

Hier können Sie sich testen lassen:

Testzentrum Laatzen , Würzburger Straße 13, Aktuelle Öffnungszeiten unter www.coronatest-laatzen.de. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Nähere Informationen gibt es auch unter Telefon (0171) 3333416.

, 13, Aktuelle Öffnungszeiten unter www.coronatest-laatzen.de. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Nähere Informationen gibt es auch unter Telefon (0171) 3333416. Schnelltestzentrum Hannover , HeimW, Theaterstraße 6, 30159 Hannover info@schnelltest-hannover.de, Telefon: (0511) 2352301, Öffnungszeiten: Montags bis samstags 10 bis 19 Uhr, Sonntag und feiertags: 10 bis 16 Uhr

, HeimW, Theaterstraße 6, 30159 info@schnelltest-hannover.de, Telefon: (0511) 2352301, Öffnungszeiten: Montags bis samstags 10 bis 19 Uhr, Sonntag und feiertags: 10 bis 16 Uhr DasLab: Adenauerallee 3, 30175 Hannover , Telefon: (030) 300197802, Öffnungszeiten Montag bis Freitag sowie sonntags 10 bis 16 Uhr, Mail: contact@daslab.app

, Telefon: (030) 300197802, Öffnungszeiten Montag bis Freitag sowie sonntags 10 bis 16 Uhr, Mail: contact@daslab.app Corona15: Wedekindstraße 1, 30161 Hannover und Am Großen Garten 3, 30419 Hannover , Telefon: (0151) 59988329

Nur eine Momentaufnahme

Auch in Hausarztpraxen wird derzeit vermehrt getestet, Reihenabstriche aber gibt es nicht. Und die Sprecherin des Verbandes der Hausärzte, Christiane Mahnke, warnt: „Ein Schnelltest ist kein Freifahrtschein fürs Feiern.“ Ein Schnelltest ist nur eine Momentaufnahme. Darauf weist auch Detlef Haffke von der KVN hin. Schon kurz nach einem negativen Text könne sich die Person bereits wieder infizieren. Wer vor Weihnachten einen Test durchführen möchte, sollte also bedenken, dass es wenig nützt, sich bereits Tage vorher testen zu lassen.

Das Robert-Koch-Institut weist auf seiner Website darauf hin, dass bei Schnelltests eine größere Virusmenge nötig sei, um eine Corona-Infektion nachweisen zu können. Das bedeutet: Auch wenn das Ergebnis negativ ausfällt, könnte die getestete Person trotzdem infiziert sein. Die PCR-Tests liefern hier verlässlichere Ergebnisse. Die Schnelltests kosten bei den verschiedenen Anbietern zwischen 40 und 50 Euro.

Von Susanna Bauch