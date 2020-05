Aus dem Umbau des Steintorplatzes in Hannover wird vorerst wohl nichts. Wegen der Corona-Krise rutscht die Stadt tief in die roten Zahlen, die Kämmerei muss sparen. Auch das Prestigeprojekt in der Innenstadt bleibt davon nicht verschont: Nach HAZ-Informationen erwägt die Stadt, die Neugestaltung des Steintors zu verschieben.