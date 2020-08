Hannover

Niedersachsen will das Bußgeld für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen erhöhen, doch das nützt wenig, wenn die Maskenpflicht nicht in höherem Maße überwacht wird. Landesverkehrsminister Bernd Althusmann ( CDU) hat kürzlich vorgeschlagen, dass Polizei und städtische Ordnungsdienste durch Züge patrouillieren und auf das vorschriftsmäßige Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen achten.

In Hannover ist die Stadtverwaltung nicht grundsätzlich abgeneigt. Zwar sei die Durchsetzung der Maskenpflicht zunächst Aufgabe der Verkehrsbetriebe, sagt Ordnungsdezernent Axel von der Ohe ( SPD). „Aber wenn dort der Wunsch besteht, dass Polizei und Ordnungsdienst im Rahmen ihrer Kapazitäten unterstützen, werden wir uns entsprechenden Gesprächen nicht verweigern“, meint er.

Leserin: Masken-Kontrolle noch nie erlebt

Üstra-Fahrgäste in Hannover beschweren sich zunehmend, dass Mitfahrende die Mund-Nase-Bedeckung verweigern oder allzu lax damit umgehen. Von acht Fahrgästen in einem Bus hätten fünf keine Maske getragen, berichtet eine HAZ-Leserin. „Ich fahre viermal wöchentlich mit Bus und U-Bahn, eine Kontrolle habe ich noch nie erlebt“, sagt sie.

Das Verkehrsunternehmen Üstra verfügt zusammen mit den Sicherheitsleuten der Firma Protec über rund 100 Kontrolleure. Um alle Stadtbahnen im Blick zu haben, seien etwa 900 Kontrolleure nötig, hieß es kürzlich vonseiten des Verkehrsunternehmens – und das sei nicht machbar.

Ordnungsdezernent von der Ohe appelliert an die Mitwirkungsbereitschaft der Fahrgäste. „Gegenseitige Rücksichtnahme ist weiter das Gebot der Stunde“, sagt er.

Von Andreas Schinkel