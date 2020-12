In Kitas und Schulen sollen ab sofort Corona-Schnelltests in Eigenregie möglich sein. Gesundheitsminister Jens Spahn sieht darin eine „alltagstaugliche Option“, den Schulbesuch in Pandemiezeiten zu ermöglichen. Doch von Niedersachsens Lehrern und Kita-Vertretern kommt Protest.