Corona-Skeptiker haben jetzt einen Vertreter in Hannovers Rat

Hannover

Er spricht von „Corona-Panik“, will die Maskenpflicht aufheben und PCR-Corona-Tests aussetzen: Ratsherr Tobias Braune macht aus seiner Haltung gegenüber den aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie keinen Hehl. „Von einer Pandemie im herkömmlichen Sinne kann nicht gesprochen werden“, meint er. Jetzt scheint Braune die richtige Partei für sich entdeckt zu haben. Seit Anfang Dezember ist er Mitglied der Basisdemokratischen Partei Deutschlands. Damit hat die Corona-Skeptiker-Bewegung erstmals einen Repräsentanten im hannoverschen Rat.

Partei ist aus der Bewegung „Widerstand 2020“ hervorgegangen

Die Partei ist im Juli 2020 von ehemaligen Mitgliedern der Bewegung „Widerstand 2020“ gegründet worden. Einer der Gründer des „Widerstands 2020“ ist der Mediziner Bodo Schiffmann, der seine Ablehnung von Corona-Schutzmaßnahmen auf zahlreichen „Querdenker“-Protestveranstaltungen, unter anderem in Hannover, zum Besten gegeben hat. Schiffmann wird vorgeworfen, falsche Atteste ausgestellt zu haben, um Corona-Leugner von der Maskenpflicht zu befreien. Die Basisdemokratische Partei gibt sich zahmer, beruft sich auf ihrer Website auf das Grundgesetz und erkennt die Gewaltenteilung an. Dennoch bleibt die Herkunft aus der Anti-Corona-Bewegung unverkennbar – das sieht auch Braune so.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die „überzogenen Corona-Restriktionen“ hätten dazu geführt, sagt Braune in einer Pressemitteilung, dass die Partei einen enormen Zuwachs verzeichne und bundesweit 5300 Mitglieder habe. „In wenigen Tagen werden wir einen Kreisverband in Hannover gründen“, kündigt Braune an.

Braune war zuvor Mitglied der AfD

Der ehemalige Lehrer war zuvor Mitglied der AfD-Ratsfraktion, trat aber aus der Partei vor dreieinhalb Jahren aus. Damals kritisierte Braune, dass sich die Landtagskandidaten der AfD von Rassisten unterstützen ließen. Braune behielt sein Mandat im Rat, sehr zum Ärger der AfD.

Jetzt will sich Braune für schulpolitische Themen engagieren. Aufgrund der „Chaospolitik“ des Kultusministeriums müsse es einen erleichterten Zugang zu Schulabschlüssen geben, meint er. Dafür werde er sich einsetzen. Eigentlich ein landespolitisches Thema, über das der Rat nicht entscheiden kann.

Von Andreas Schinkel