Corona: So funktioniert der Labornachweis

Das neuartige Coronavirus ist erst seit wenigen Wochen bekannt, doch es gab relativ zügig ein Verfahren zum Nachweis des Virus’ im Labor, entwickelt von der Charité in Berlin. Zunächst konnte der Test nur dort gemacht werden. Inzwischen führen in der Region Hannover auch die Medizinische Hochschule (MHH), das Landesgesundheitsamt und auch große private Labors den Nachweis durch.

Das es sich dabei um einen „Schnelltest“ handelt, sei eine Mär, sagt der MHH-Molekularbiologe Albert Heim. „Der eigentliche Nachweis im Labor dauert drei bis vier Stunden.“ Richtig schnell gehe es aber nur bei wirklich kranken Intensivpatienten. „In weniger dringlichen Fällen, also wenn ein eigentlich gesunder Mensch mit leichten Symptomen eines Schnupfens den Test machen lässt, weil er irgendwo war, dann bleibt die Probe auch mal über Stunden oder das Wochenende liegen.“ Insgesamt können also vom Rachenabstrich bis zum Laborergebnis ein bis zwei Tage vergehen.

Am Anfang steht der Rachenabstrich

Am Anfang der Prozedur steht der Rachenabstrich, den meistens der Hausarzt macht. Wer davon ausgeht, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert haben könnte, sollte sich zunächst telefonisch beim Hausarzt melden, erklärt eine Sprecherin der Region Hannover, bei der das Gesundheitsamt für die Landeshauptstadt und das Umland angesiedelt ist. Der Arzt bestelle den Patienten ein – vor oder nach den üblichen Sprechzeiten – und nehme den Abstrich vor. „Das lässt sich so organisieren, dass es möglichst keinen Kontakt mit anderen Patienten in der Praxis gibt.“

Mit einem Wattestäbchen wird aus dem Rachen und der Nase Sekret aus den Atemwegen entnommen. Die Probe wird per Bote in ein Labor geschickt, dass den Test durchführen kann. Die Probe gilt als biologischer Stoff der Kategorie B.

Vorgaben für den Transport

Das bedeutet, dass für den Transport bestimmte Vorgaben eingehalten werden müssen: Der Tupfer muss in ein Gefäß gesteckt werden, ein Röhrchen etwa. Das kommt in ein zweites, mit saugfähigem Material ausgelegtes Gefäß, das wasserdicht ist. Beide Gefäße werden mit einer dritten Schicht verpackt. Der Transport sollte gekühlt sein.

„Das Verfahren basiert auf einer sogenannten Polymerasekettenreaktion“: Ein klinischer Techniker extrahiert Coronaviren aus Abstrichproben. Quelle: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Im Labor beginnt der eigentliche Nachweis. „Das Verfahren basiert auf einer sogenannten Polymerasekettenreaktion“, erklärt MHH-Laborarzt Heim. Aus der Probe werden – vereinfacht ausgedrückt – die Viren isoliert, anschließend wird ein Strang der Virus-DNA, also seines Erbmoleküls, extrahiert. Das dauert laut Heim ein bis zwei Stunden.

Eine Lichtreaktion

Dieser DNA-Abschnitt wird in der Folge millionenfach kopiert, die Moleküle werden mit einer Sonde farblich markiert. Ob es sich um das Coronavirus handelt, wird über eine Lichtreaktion nachgewiesen. Dabei wird die genetische Struktur des Virus analysiert und identifiziert.

Aktuell überprüft das Labor der MHH laut Heim nur wenige Proben am Tag. Die Proben werden gesammelt und der eigentliche Test ein bis zwei mal am Tag durchgeführt – je nach Dringlichkeit.

