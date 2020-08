Die Vorschriften sind eindeutig: Vielerorts in der Stadt müssen in Zeiten der Pandemie in Hannover Masken getragen und Abstandsgebote eingehalten werden. Doch wie ernst nehmen die Menschen die Vorschriften noch? Werden sie nachlässiger? Oder unsicherer im Hinblick auf eine mögliche zweite Infektionswelle? Ein Stadtrundgang.