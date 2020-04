Hannover

Überall wird derzeit Hilfe benötigt – auch im Alltagsleben. Für viele ältere Menschen oder Bürger mit Vorerkrankungen ist es nicht mehr möglich, während der Corona-Pandemie das Haus guten Gewissens zu verlassen. Zu groß ist das Risiko einer Ansteckung. Daher haben sich stadtweit Initiativen gegründet, die ihre Hilfe anbieten. Mit dem Hund Gassi gehen, Einkaufen oder Botendienste: Die Freiwilligen unterstützen Bedürftige im Alltag. Lesen Sie hier eine Sammlung von Reportagen aus Vahrenheide, Bemerode, Kirchrode und Badenstedt.

15 Bedürftige werden in Vahrenheide betreut

Flais-Geschäftsführer André Höpfner mit dem Lastenrad, das für den Einkaufsservice genutzt wird. Quelle: Laura Ebeling

Schon als Ingrid Tederke den Verein Flais im Jahr 1999 mitbegründete, gab es die Idee einer Einkaufshilfe. „Diese wurde damals aber nicht umgesetzt“, sagt die heute 67-Jährige. Seit August 2019 bietet der Verein nun aber einen Einkaufsservice im Stadtteil Vahrenheide an, den Tederke in Zeiten des Coronavirus auch gerne selbst nutzt. Ins Leben gerufen hat den kostenlosen Einkaufsservice für Senioren und Risikogruppen André Höpfner. Der 33-Jährige leitet seit zweieinhalb Jahren den Verein Flais, der sich vor 21 Jahren während der Stadtteilsanierung als Bürgerverein gegründet hat.

Zunächst übernahmen die drei Haushaltshilfen, die der Verein an Interessierte vermittelt, vereinzelt Einkäufe. Doch bei der Vielzahl an Anfragen konnten sie diese zusätzliche Aufgabe nicht mehr leisten. So entstand das Angebot, das Teil des Projekts Mobiler Seniorenservice (MOBS) ist und von der Stadt Hannover mit 3000 Euro gefördert wurde. Immer dienstags und mittwochs betreut ein Mitarbeiter derzeit 15 Kunden. Mit einem eigens dafür angeschafften Lastenfahrrad kauft er für Senioren und andere hilfsbedürftige Menschen ein. Interessierte können sich dienstags bis freitags von 8 bis 13 Uhr unter (05 11) 3 73 18 54 anmelden und ihre Einkaufsliste telefonisch durchgeben.

Lesen Sie auch: So hilft der Verein Flais in Vahrenheide während der Corona-Krise

Bemerode /Kirchrode: Einkäufe und Kontakte

Hat die Nachbarschaftsinitiative Kronsberg/Bemerode ins Leben gerufen: Christine Jochem. Quelle: Christine Jochem

Der Anruf kam kurz vor Ladenschluss. Also setzte sich Christine Jochem sogleich in ihr Auto und fuhr zum Supermarkt, um Toilettenpapier, Buttertoast und ein paar andere Dinge zu besorgen. Die 40-Jährige kaufte aber nicht für sich selbst ein, sondern für eine ältere Frau aus Bemerode, die zur sogenannten Corona-Risikogruppe gehört – und die sich deshalb nicht mehr eigenständig um ihre Einkäufe kümmern kann.

Diesen Menschen, die in Zeiten der Corona-Krise besonders auf Unterstützung angewiesen sind, möchte Jochem helfen. Deshalb hat sie die Nachbarschaftshilfe Kronsberg/ Bemerode ins Leben gerufen. Die Initiative vermittelt Freiwillige aus dem Stadtbezirk, die für andere Menschen etwa Einkäufe erledigen, zur Apotheke gehen und mit ihnen in Kontakt bleiben.„Die Unterstützung soll möglichst niedrigschwellig sein“, sagt Jochem, „wer danach fragt, bekommt sie.“ Für Hilfesuchende aus Bemerode hat sie die Telefonnummer (05 11) 3 53 42 89 und die E-Mailadresse suche@nachbarschaftshilfe-kronsberg.de eingerichtet. Wer mithelfen möchte, schreibt an biete@nachbarschaftshilfe-kronsberg.de.

Lesen Sie auch: Initiativen in Bemerode und Kirchrode helfen beim Einkaufen

Badenstedt : Wo Veganer Fleisch kaufen

Miriam Köhler arbeitet ehrenamtlich als Einkaufshilfe. Quelle: Laura Ebeling

Um 8.15 Uhr ist Miriam Köhler in Empelde beim Einkaufen. Die 23-Jährige, die normalerweise in Prag Medizin studiert, bleibt vor dem Kühlregal mit Fleischprodukten stehen, ihre Blicke schweifen nach links und rechts. „Ich suche gerade Hackfleisch vom Schwein, 500 Gramm“, erklärt sie, während sie den Namen auf der Verpackung mit ihrem Einkaufszettel auf dem Handy vergleicht. Schlussendlich legt die angehende Ärztin das Hackfleisch doch zurück in die Kühltheke. „Es ist auch ein bisschen witzig, weil ich eigentlich Veganerin bin und jetzt Fleisch kaufe“, sagt sie mit einem Lächeln – und entscheidet sich für frisches Thüringer Mett aus der Fleischtheke.

Miriam Köhler kauft nicht für sich selbst ein – sie unterstützt einen schwer kranken Mann in der Corona-Krise. Er lebt in Badenstedt und hat einen Pfleger, der ihn 24 Stunden täglich betreut. Auch dieser darf während der Corona-Pandemie die Wohnung nicht mehr verlassen – zu groß ist die Gefahr einer Ansteckung für den Risikopatienten. Die Studentin engagiert sich ehrenamtlich in der Organisation Einkaufshilfe Hannover, die bereits mehr als 1000 Freiwillige zählt. Eine Freundin von ihr leite die Gruppe, erzählt die junge Frau. Erreichbar ist die Initiative per E-Mail unter einkaufshilfe.hannover@gmx.de und täglich von 10 bis 16 Uhr unter Telefon (01 78) 8 31 44 75. An diese Kontakte können sich Hilfesuchende und Freiwillige wenden.

Lesen Sie auch: Studentin kauft für bedürftige Menschen ein

Von RED