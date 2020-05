Hannover

Angesichts der Corona-Pandemie mobilisieren Hannovers Wissenschaftler ihre Expertise in Infektionsforschung und Medikamentenentwicklung. Viele Fachleute konzentrieren sich jetzt auf das neuartige Virus – und ergründen Krankheit, Abwehrmechanismen und Heilungschancen. Dabei greifen die Wissenschaftler im Raum Hannover auf ein breites Netzwerk an Einrichtungen und Kooperationen zurück.

MHH: Virologen suchen nach wirksamen Medikamenten

MHH-Virologe Thomas Pietschmann vom Twincore-Zentrum leitet die Suche nach Wirkstoffen gegen Corona. Quelle: privat

Worum geht es? Um die Suche nach für andere Zwecke zugelassenen Medikamenten, die die Vermehrung von Sars-CoV2-Viren hemmen. Dazu durchforsten Forscher international eine riesige Wirkstoffbank.

Anzeige

Wer macht es? Virologe Professor Thomas Pietschmann (Exzellenzcluster Resist der Medizinischen Hochschule Hannover, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Twincore, Deutsches Zentrum für Infektionsforschung).

Weitere HAZ+ Artikel

Was ist das Ziel? Im Sommer soll eine Liste potenziell wirksamer Medikamente stehen. Ärzte mit Covid-19-Patienten können dann im Einzelfall selbst abwägen, ob sie in einem individuellen Heilversuch eines der Mittel anwenden, denn grundsätzlich sind mögliche Nebenwirkungen zugelassener Medikamente bekannt. Vor einem breiten Einsatz müssen allerdings klinische Studien die Wirksamkeit am Menschen überprüfen. Bis zur Marktfähigkeit dauert es ein bis zwei Jahre.

Wie ist der aktuelle Stand? Bis Ende Mai laufen international Labortests zur Ermittlung geeigneter Wirkstoff-Kandidaten.

Wer zahlt? Das Land Niedersachsen gibt eine Million Euro.

MHH: Ein Impfstoff zum Inhalieren soll die Lunge schützen

Professor Reinhold Förster arbeitet an einem Impfstoff zum Einatmen. Quelle: Samantha Franson

Worum geht es? Um einen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 auf Basis des Pockenvirus MVA.

Wer macht es? Professor Reinhold Förster (MHH-Exzellenzcluster Resist, Professor Gerd Sutter, Ludwig-Maximilians-Universität München)

Was ist das Ziel? Einen Impfstoff zu finden, der vor der Infektion mit dem Virus schützt. Professor Sutter veränderte dafür den sehr gut erforschten Pockenvirus MVA, der als Träger jetzt auch Geninformationen von Sars-CoV-2 enthält. MVA kann in Zellen eindringen, sich aber nicht vermehren. Das Immunsystem des Körpers reagiert dennoch – und baut Antikörper auf.

Wie ist der aktuelle Stand? In München wird an Mäusen die konventionelle Injektion des Impfstoffs in den Muskel getestet. Förster erprobt in Hannover im Tierversuch die Inhalation, damit die Lunge eine Immunreaktion zeigt. Denn bisher funktionieren Impfstoffe gegen Lungenerreger schlecht. Er hofft, Ende 2020 die klinische Studie in Phase 1 an gesunden Menschen zu starten.

Wer zahlt? Knapp 1,7 Millionen Euro kommen vom Land.

MHH: Kann aus Antikörper-Kopien ein Medikament entstehen?

MHH-Professor Thomas Schulz ist als Sprecher des Exzellenzclusters Resist Experte für Infektionskrankheiten. Quelle: Katrin Kutter

Worum geht es? Die Entwicklung von schützenden Antikörpern, die verhindern, dass sich das Virus an die menschliche Zelle bindet.

Wer macht es? Virologe Professor Thomas Schulz (MHH-Exzellenzcluster Resist, Professor Thomas Krey, Universität Lübeck, Professor Albert Osterhaus, Tierärztliche Hochschule Hannover)

Was ist das Ziel? Nach dem Muster von besonders wirksamen Antikörpern, die genesene Covid-19-Patienten entwickelt haben, stellen die Forscher gentechnisch Kopien für ein Medikament her. Das Mittel zur passiven Immunisierung soll zur Behandlung Erkrankter und zum Schutz vor einer Infektion dienen (bis es eine Impfung zur aktiven Immunisierung gibt).

Wie ist der aktuelle Stand? MHH-Mitarbeiter testen, ob Spender die erforderlichen speziellen schützenden Antikörper entwickelt haben. Dieses Jahr wollen sie die ersten genetisch identischen Antikörper herstellen (klonieren). Es folgen Tierversuche ( TiHo) und klinische Studien. Ein Produkt ist frühestens Ende 2021, eher 2022 verfügbar.

Wer zahlt? 1,2 Millionen Euro kommen vom Land Niedersachsen, außerdem Forschungsmittel aus Resist.

Biobank : Daten sollen Forschern die Arbeit erleichtern

MHH-Professor Thomas Illig gehört zu den meistzitierten Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Molekularbiologie und Genetik. Quelle: Felix Schledding

Worum geht es? Die systematische Erfassung von Daten und Biomaterial der Covid-19-Patienten.

Wer macht es? Professor Thomas Illig, Leiter der Hannover Unified Biobank, (MHH-Exzellenzcluster Resist Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Fraunhofer ITEM, Clinical Research Center CRC).

Was ist das Ziel? Der Aufbau einer Biobank mit Proben von tausend Patienten sowie eine intensive molekulare Untersuchung des Materials – als Grundlage zum Verständnis der Krankheit. Mit den Daten der Biobank soll die Forschung am Coronavirus leichter werden.

Wie ist der aktuelle Stand? Die Sammlung und Verarbeitung von Proben hat begonnen. Das Projekt läuft zwei Jahre.

Wer zahlt? Das Land gibt 2 Millionen Euro. Für die weitere Forschung kommt das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung infrage.

CRC : Schützen Abwehrkräfte durch Tuberkulose-Impfstoff?

Professor Christoph Schindler (Clinical Research Center CRC der MHH) Quelle: Irving Villegas

Worum geht es? Der neue Tuberkuloseimpfstoff VPM1002 steht im Ruf, körpereigene Abwehrkräfte zu stärken – auch gegen das Sars-CoV-2-Virus.

Wer macht es? Professor Christoph Schindler (Clinical Research Center CRC der MHH).

Was ist das Ziel? Eine Impfung, die möglicherweise den Ansteckungsprozess ausbremst. Der Impfstoff VPM1002 Wirkstoff gelangt über das Blut in die Lymphknoten und aktiviert das Immunsystem gezielt gegen das Tuberkulose-Bakterium. Als begleitender Nebeneffekt reagieren verschiedene Immunzellen unspezifisch auch auf Viren, die Lungenerkrankungen auslösen. Die Impfung könnte in einigen Monaten bereitstehen.

Wie ist der aktuelle Stand? Das Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie hat das Präparat hergestellt und eine Lizenz an ein Unternehmen vergeben. Klinische Studien laufen im CRC sowie in München, Erfurt und Borstel. In Hannover sollen die ersten Studienpatienten jetzt geimpft werden. Es geht um Freiwillige aus dem medizinischen Bereich, die beruflich mit dem Coronavirus in Kontakt kommen.

Wer zahlt? Das hannoversche Pharmaunternehmen Vakzine Projekt Management, das zum Impfstoffhersteller Serum Institute of India gehört.

MHH: Mediziner sammeln Plasmaspenden für Kranke

Hoffen auf Heilung durch Plasmaspenden: Professor Rainer Blasczyk und Privatdozentin Constanca Sofia Ferreira de Figueiredo in einem Labor der MHH. Quelle: Karin Kaiser/MHH

Worum geht es? Die MHH sammelt Blutplasmaspenden von genesenen Covid-19-Patienten.

Wer macht es? Transfusionsmediziner Professor Rainer Blasczyk, Professor Axel Haverich (MHH).

Was ist das Ziel? Covid-19-Patienten entwickeln Antikörper gegen das Virus. Die Mediziner wollen Kranken zur Therapie Plasma von geeigneten Spendern zuführen.

Wie ist der aktuelle Stand? Es laufen Blutuntersuchungen, um festzustellen, welche der ehemaligen Covid-19-Patienten tatsächlich gute Antikörper gebildet haben. Gleichzeitig baut die MHH ein Plasmadepot auf, das auch andere Forscher bedient.

Wer zahlt? Ein Antrag für eine Studie mit mittelschwer Erkrankten ist bei einem öffentlichen Geldgeber gestellt.

TiHo : Greifen Antikörper Protein auf dem Virus an?

Professor Albert Osterhaus leitet an der TiHo das RIZ-Institut. Die Mitarbeiter erforschen Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen. Quelle: Katrin Kutter

Worum geht es? Um Antikörper, die gegen ein Eiweiß auf der Virushülle wirken. Dieses Protein verbindet das Virus mit der Wirtszelle, sodass seine Erbinformation in die Zelle gelangt.

Wer macht es? Professor Albert Osterhaus, Research Center for Emerging Infections and Zoonoses der TiHo, Professor Berend Jan Bosch, Utrecht, im EU-Projekt MANCO Monoclonal Antibodies against 2019-New Coronavirus.

Was ist das Ziel? Die Antikörper sollen das Protein blockieren, um das Coronavirus Sars-CoV-2 zu neutralisieren. Bei Erfolg schützt das Medikament Menschen vor Ansteckung. Es besteht auch die Chance, dass es den Heilungsprozess bei bereits erkrankte Menschen unterstützt.

Wie ist der aktuelle Stand? In der Zellkultur ist die Wirksamkeit bereits nachgewiesen. Tierversuche klären jetzt, ob die Antikörper auch in Lebewesen wirken und sie nicht schädigen.

Wer zahlt? Die EU fördert das Projekt mit 130.000 Euro.

TiHo : Hilft ein Pocken-Impfstoff gegen Sars-CoV-2-Virus?

Professorin Asisa Volz hat sich schon in München mit dem neuen Impfstoff beschäftigt und ist kürzlich an die TiHo gewechselt. Quelle: privat

Worum geht es? Der Impfstoff MVA-SARS-2 basiert auf dem gut erprobten Pockenimpfvirus Modifizierte Vacciniavirus Ankara (MVA). Das Pockenvirus trägt Erbinformationen des neuen Sars-CoV-2-Virus und schleust sie in die Zelle.

Wer macht es? Professorin Asisa Volz, Research Center for Emerging Infections and Zoonoses der TiHo, in Zusammenarbeit mit Professor Gerd Sutter ( Ludwig-Maximilians-Universität München), der den Impfstoff entwickelt hat.

Was ist das Ziel? Die TiHo prüft im Tierversuch, ob der Impfstoff MVA-SARS-2 tatsächlich gegen eine Infektion schützt. Dazu müssen mit geeigneten Tierarten Versuche entwickelt werden, die einer Covid-19-Infektion im Menschen möglichst gut entsprechen. Im Versuch will Volz auch die krankmachenden Mechanismen im Detail untersuchen. Bei Erfolg folgen klinische Studien am Menschen.

Wie ist der aktuelle Stand? Die Tests für die präklinische Phase beginnen jetzt.

Wer zahlt? Die TiHo. Eine Förderung bei Geldgebern ist beantragt.

TiHo : Welche Rolle spielt Sauerstoffmangel während der Infektion?

Professorin Maren von Köckritz-Blickwede forscht an der TiHo an Methoden zur Vermeidung von Tierversuchen. Quelle: TiHo

Worum geht es? Bei schwerer Covid-19-Infektion spielt Sauerstoff eine entscheidende Rolle für das Überleben der Patienten. Die TiHo untersucht die Immunabwehr unter reduzierten Sauerstoffbedingungen, um grundlegende Mechanismen des Krankheitsverlaufs zu verstehen.

Wer macht es? Professorin Maren von Köckritz-Blickwede und Nicole de Buhr, Research Center for Emerging Infections and Zoonoses der TiHo, Professorin Sabine Kästner, Klinik für Kleintiere.

Was ist das Ziel? Die Rolle von Sauerstoff im Krankheitsverlauf verstehen und mit diesem Wissen Versuche in Zellkulturgewebe realitätsnäher gestalten, um Tierversuche zu reduzieren.

Wie ist der aktuelle Stand? Die Forscherinnen haben eine Technik entwickelt, mit der sie den Sauerstoffgehalt im infizierten Gewebe, wo die Immunzellen aktiv sind, im Tierversuch messen. Das wenden sie jetzt auf Sars-CoV-2-Untersuchungen an.

Wer zahlt? Für das Pilotprojekt kamen 123.000 Euro vom Bundesforschungsministerium (Nationale Forschungsplattform für Zoonosen).

TiHo : Wie lässt sich die Wirkung von Impfstoffen verbessern?

Professor Guus Rimmelzwaan beschäftigt sich seit 25 Jahren mit Viren, die bei Mensch und Tier vorkommen. An die TiHo brachte er 5 Millionen Euro mit – durch seine hochkarätige Alexander-von-Humboldt-Professur. Quelle: TiHo

Worum geht es? Damit ein Impfstoff wirkt, muss er neben Antikörpern auch die Bildung von T-Helfer-Zellen anregen. Ohne diese weißen Blutkörperchen funktioniert die Immunreaktion des Körpers gegen eine Vireninfektion nicht.

Wer macht es? Alexander-von-Humboldt-Professor Guus Rimmelzwaan, Research Center for Emerging Infections and Zoonoses der Tiho.

Was ist das Ziel? Die Verbesserung von Impfstoffkandidaten gegen das Sars-CoV-2-Virus. Tests sollen überprüfen, ob die Impfstoffe die Produktion von T-Zellen auslösen.

Wie ist der aktuelle Stand? Rimmelzwaan untersucht, wie wichtig auch zytotoxische (als Zellgift wirkenden) T-Zellen bei einer Sars-CoV-2-Infektion sind. Erste Ergebnisse erwartet er im Juni. Dabei geht es auch darum, auf welche Virusproteine T-Zellen reagieren.

Wer zahlt? Alexander-von-Humboldt-Stiftung und Bundesforschungsministerium. Ein Antrag beim Land ist gestellt.

Fraunhofer-ITEM: Was bringt ein Medikament zum Inhalieren?

MHH-Professor Armin Braun koordiniert am Fraunhofer-ITEM ein internationales Bündnis gegen Atemwegsinfektionen. Quelle: Ralf Mohr/Fraunhofer-ITEM

Worum geht es? Um die Entwicklung eines Medikaments, das direkt in der Lunge wirkt.

Wer macht es? Professor Armin Braun, Fraunhofer-ITEM, Koordinator des internationalen Konsortiums ICAIR gegen Infektionserkrankungen der Atemwege ( Griffith University in Australien, MHH-Institut für klinische Biochemie, HZI Braunschweig, Twincore).

Was ist das Ziel? Ein Medikament, das Patienten inhalieren. Die Vorteile: Das Präparat wirkt direkt und konzentriert am Ort der Infektion in Atemwegen und Lunge, sodass eine geringere Menge ausreicht. Der gezielte Einsatz vermindert auch Nebenwirkungen in anderen Organen.

Wie ist der aktuelle Stand? Partner haben erste Wirkstoffkandidaten gefunden, die die Vermehrung von Sars-CoV-2-Viren in der Zelle hemmen könnten. Das Fraunhofer-ITEM testet bereits an noch lebendem menschlichen Lungengewebe (aus Operationen) Wirksamkeit und Verträglichkeit der Mittel. Im nächsten Schritt simulieren die Forscher die Situation in der Lunge, wenn eine besonders aussichtsreiche Substanz per Sprühstoß verteilt wird. Mit dem Ergebnis ist gegen Ende des Jahres zu rechnen. Im Anschluss folgen Tierversuche und klinische Studien.

Wer zahlt? Die Fraunhofer-Gesellschaft hat 500.000 Euro Budget bewilligt.

TiHo : Löst Covid-19 Hirnschäden aus?

TiHo-Professor Wolfgang Baumgärtner will Hirnschäden durch das neue Virus aufklären. Quelle: Theresa Ullrich/Tiho

Worum geht es? Viele neurologische Krankheiten werden durch Infektionen mit Viren, Bakterien oder Parasiten ausgelöst. Auch bei Covid-19 gibt es Berichte über neurologische Schäden wie den Verlust des Geschmackssinns.

Wer macht es? Professor Wolfgang Baumgärtner, TiHo-Institut für Pathologie, Forschungsnetzwerk N-RENNT für Infektionen im Gehirn ( TiHo, MHH, Unimedizin Göttingen, TU Braunschweig, Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin Göttingen, HZI Braunschweig, Twincore).

Was ist das Ziel? Die Auswirkungen einer Sars-CoV-2-Infektion auf das Nervensystem aufklären.

Wie ist der aktuelle Stand? Das Netzwerk sucht Geldgeber.

Wer zahlt? Der Antrag auf einen standortübergreifenden Sonderforschungsbereich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist in Vorbereitung.

Hannovers Forschungszentren für den Kampf gegen Corona Für die Forschung am neuen Sars-Corona-Virus greifen Wissenschaftler im Raum Hannover auf ein breites Netzwerk an Einrichtungen und Kooperationen zurück. Eine Auswahl: Medizinische Hochschule Hannover (MHH): Infektionsforschung ist ein Schwerpunkt der MHH, mit dem sich unter anderem Virologen, Immunologen und Pneumologen beschäftigen. Die MHH gehört zum Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und zum Deutschen Zentrum für Lungenforschung. Tierärztliche Hochschule Hannover ( TiHo): Tiermediziner und Biologen in verschiedenen Instituten forschen an Krankheiten wie Covid-19. Research Center for Emerging Infections and Zoonoses (RIZ): Das Forschungsinstitut der Tiho ist spezialisiert auf Krankheitserreger, die vom Tier auf den Menschen überspringen wie Influenza- und Coronaviren. Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Braunschweig (HZI): Am HZI laufen aktuell allein rund 15 Projekte rund um den neuen Erreger Sars-CoV-2. Es gibt enge personelle und institutionelle Verbindungen nach Hannover. Fraunhofer-Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin (Fraunhofer-ITEM): Das Institut mit Schwerpunkt Atemwegsforschung entwickelt und prüft (oft im Auftrag von Herstellern) Arzneimittel, Chemikalien und Medizinprodukte vor ihrer Zulassung auf Sicherheit und Wirksamkeit. Exzellenzcluster Resist: Die Forscher untersuchen, warum Menschen individuell ganz unterschiedlich anfällig für Infektionen sind. Partner: MHH, HZI, Twincore, Tiho. Twincore-Zentrum für Experimentelle und Klinische Infektionsforschung: Das Zentrum kombiniert Grundlagenforschung und ihre Übertragung in Therapien. Träger sind MHH und HZI. Zentrum für Individualisierte Infektionsmedizin (Centre for Individualised Infection Medicine CIIM): Die Forscher untersuchen den Einfluss individueller Gegebenheiten auf den Infektionsverlauf und nutzen sie zur Krankheitsbekämpfung. HZI und MHH sind Gründer und Träger. Clinical Research Center für frühe klinische Studien und Arzneiforschung ( CRC): Das Zentrum testet Arzneimittel und Medizinprodukte vor ihrer Zulassung am Menschen. Träger sind Fraunhofer-ITEM, MHH und HZI.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig