Hannover

Nach zwei Wochen Osterferien hat in Niedersachsen am Montag wieder der Schulbetrieb begonnen. Neu ist eine Schnelltestpflicht für Kinder und Schulbeschäftigte: An Präsenztagen müssen zweimal pro Woche Selbsttests zu Hause gemacht werden. Nur mit einem negativen Testergebnis dürfen die Schulen betreten werden. Während der Schulleitungsverband von einem chaotischen Schulstart spricht, sehen das Rektoren in Hannover, aber auch das Kultusministerium anders.

Schüler und Schulbeschäftigte müssen jetzt zwei Selbsttests pro Woche machen. Quelle: Katrin Kutter

Einige Schulen hätten viel zu wenige Testkits erhalten, andere die falschen, sagte Rene Mounajed, Geschäftsführer des Verbandes und selbst Schulleiter einer Integrierten Gesamtschule in Hildesheim. „Das ist völlig unprofessionell“, sagte er. Die Kommunikation des Kultusministeriums sei zu kurzfristig und zu unklar. Einige Schulen hätten am Montag nur Selbsttests ausgegeben. Diese Möglichkeit hatte das Kultusministerium ausdrücklich eingeräumt, anderswo hätte es Notbetreuung gegeben oder es hätte Unterricht stattgefunden, ohne dass Kinder getestet worden seien. „Hier macht jeder, was er für richtig hält“, kritisierte Mounajed.

Schulleiter in Hannover sprechen von gutem Schulstart

Schulleiterinnen und Schulleiter in Hannover vermitteln einen anderen Eindruck. Sie berichten von einem „guten Schulstart“. Soweit möglich haben Schulen die Testkits schon vor oder in den Ferien verteilt. An der Grundschule Tiefenriede hat Rektor Andreas Kathmann Selbsttests am Sonntagvormittag für Nachzügler durchs Fenster herausgegeben. An der Südstadtschule konnten die Abschlussjahrgänge ihre Testkits schon in der vergangenen Woche abholen, andere Schulen wie die Wilhelm-Raabe-Schule versenden ihre Kits per Post. Am Kaiser-Wilhelm-und Ratsgymnasium haben bislang nur die Abiturienten die Tests erhalten, weil sie auch die einzigen sind, die bislang Präsenzunterricht haben. Die anderen Schüler bekommen laut Schulleiterin Ruth Völker die Selbsttests, wenn auch sie im Szenario B wieder starten.

Weil die Region Hannover eine Hochinzidenzkommune ist, haben seit diesem Jahr nur die Grundschüler, Abschlussjahrgänge und die Kinder an Förderschulen für Geistig-Behinderte Wechselunterricht. Alle anderen Jahrgänge sind bislang nur im Homeschooling.

Ministerium: Ausgabe von Schulen gut organisiert

An der Friedrich-Ebert-Grundschule in Badenstedt haben die Eltern am Montag in fest zugeteilten Zeitfenstern die Selbsttests für ihre Kinder abgeholt – und die Gelegenheit gleich für ein kurzes persönliches Gespräch mit den Lehrkräften unter freiem Himmel genutzt. Man sieht sich selten in Corona-Zeiten.

Einige Eltern freuten sich, dass sie mal wieder mit den Lehrkräften persönlich sprechen konnten, als sie den Schnelltest an der Friedrich-Ebert-Grundschule am Montag abholten. Quelle: Katrin Kutter

Die kurze Vorlaufzeit habe bei vielen Familien aber schon zu Missverständnissen geführt, berichtet Hinrich Netzel von der Grundschule Salzmannstraße, einer der Sprecher der Grundschulleitungen. Wann solle getestet werden, welche Zettel müsse man unterschreiben, wann erhalte man den nächsten Test? Gerade die Dokumentation der Ausgabe und Rückmeldungen der Tests und Ergebnisse bringe zusätzliche Unruhe an die Schulen.

Von einem chaotischen Schulstart könne nach den Rückmeldungen der regionalen Landesämter keine Rede sein, teilt dagegen das Kultusministerium mit: „Viel eher wurde die Ausgabe der Testkits an fast allen Schulen gut organisiert.“ Das Ministerium habe den Schulen viel Freiheit und Flexibilität gegeben, genau das hätten die Bildungsverbände auch gefordert. Die Bestellung, Lieferung und der Versand von Millionen Testkits an landesweit 3000 Schulen – pro Schulwoche sind es rund 3,2 Millionen Stück – sei eine große Herausforderung, manches müsse sich erst zurechtruckeln, hieß es.

Nachtestungen an der Schule müssen nicht angeboten werden

Ein Sprecher wies noch einmal darauf hin, dass Schulen keineswegs Nachtestungen in der Schule vornehmen müssen, falls Kinder nicht zu Hause getestet werden konnten. Diese Möglichkeit könne nur angeboten werden, wenn Schulen genügend Räume und Mitarbeiter dafür hätten. Andernfalls gelte: Ohne negativen Test keinen Zutritt zur Schule.

Von Saskia Döhner