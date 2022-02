Corona-Soforthilfe: Fast 670 Betrugsverfahren in Hannover

Hannover

Die Pandemie hat offenbar viele Subventionsbetrüger auf den Plan gerufen. Allein im Bereich der Staatsanwaltschaft Hannover verzeichnete das niedersächsische Justizministerium bis Ende 2021 fast 670 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Missbrauch von Sofort- und Überbrückungshilfen. Landesweit waren es 1774 Ermittlungsverfahren.

Die Ermittlungsbehörde hat in 268 Fällen Anklage erhoben oder Strafbefehle beantragt, das sind schriftliche Entscheidungen ohne Verhandlungen. „In 190 Fällen sind diese Verfahren rechtskräftig abgeschlossen“, erklärte Hans-Christian Rümke, Sprecher des Justizministeriums.

Der Schaden beträgt allein im Raum Hannover fast 3,8 Millionen Euro. Allerdings ist das eine „juristische“ Summe. Denn es werden auch die Subventionen mitgezählt, die gar nicht ausgezahlt wurden, der Betrug also im Versuch stecken blieb. 521.000 Euro konnten die Strafverfolger zurückholen.

Corona-Soforthilfen: Anträge hatten identischen Wortlaut

Besonders schwer haben es die Straftäter den Ermittlern in vielen Fällen nicht gemacht. Häufig tauchte in den Anträgen die Adresse „Am Waterlooplatz 8a“ auf – eine Notunterkunft. Die Anträge hatten einen identischen Wortlaut und die gleiche Kontonummer.

Container, die als Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose dienen, stehen am Fuß der rund 46 Meter hohen Waterloosäule. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Amtsrichter Reinhard Meffert verurteilte im Februar 2021 eine siebenfache Mutter zu acht Monaten Gefängnis – ohne Bewährung. Sie hatte einen falschen Antrag unterschrieben und 9000 Euro erhalten. Am Tag als das Geld da war, hob sie 2000 Euro ab. Richter Geifert sprach von einer „organisierten Vorgehensweise“. Die 2000 Euro seien die Provision für die geleistete Unterschrift, vermutete er. Im Klartext: Die Täter gehen durch die Unterkünfte, sammeln Unterschriften von Landsleuten ein und kassieren.

Es gibt drei Tätertypen

André Simon, Sprecher des Amtsgerichts Hannover, unterscheidet drei Tätertypen beim Subventionsbetrug. In der ersten Gruppen werden Anträge gestellt, ohne dass es einen Gewerbebetrieb gebe. „In der zweiten Gruppe handelt es sich um Schrotthändler“, sagt Simon. In diesen Anträgen tauchten identische Kontonummern und die gleiche Adresse (Waterlooplatz) auf. Die meiste Arbeit mache die dritte Gruppe: „Das sind Gewerbetreibende, die falschen Angaben gemacht haben“, so der Gerichtssprecher. Denn in diesen Fällen sei eine aufwendige Prüfung der Geschäftsunterlagen nötig.

Trotz der 1774 Ermittlungsverfahren in Niedersachsen hält sich der Schaden nach Angaben der niedersächsischen Förderbank N-Bank in vergleichsweise engen Grenzen. „Der juristische Schaden beträgt landesweit 15,9 Millionen Euro“, sagt Sprecher Bernd Pütz. Insgesamt hat die N-Bank 930 Millionen Euro ausgezahlt. Von dem erschwindelten Geld konnten 1,4 Millionen Euro sichergestellt werden. Der absolute Schaden liegt also bei 1,5 Prozent. Gerichtssprecher Simon: „Die N-Bank hat die Subventionsanträge überprüft. In anderen Bundesländern haben die Förderbanken das nicht getan.“

Von Thomas Nagel