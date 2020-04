Corona-Soforthilfe: Stadt Hannover schaltet Onlineportal frei

Hannover

Schnelle, unbürokratische Hilfe verspricht Hannovers Stadtverwaltung kleinen Betrieben und Freiberuflern, die die Corona-Pandemie in eine Krise gestürzt hat. Am Mittwoch, 1. April, hat die Stadt eine Onlineplattform freigeschaltet, über die Unternehmer Anträge für finanzielle Zuschüsse stellen können. Über die Internetadresse der Stadt können die Formulare am Rechner ausgefüllt und abgeschickt werden.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

10 Millionen Euro sind im Topf. Wer zuerst Anträge stellt, hat gute Chancen, in den Genuss der Zuwendungen zu kommen. Das Sofortprogramm richtet sich an Selbstständige und Gewerbebetriebe mit bis zu 250 Mitarbeitern mit Sitz in Hannover, die aufgrund der Corona-Pandemie in eine existenzgefährdende wirtschaftliche Schieflage oder massive Liquiditätsengpässe geraten sind. Abhängig von der Größe des Betriebes werden Förderungen von 3000 bis 30.000 Euro als Einmalzuschuss gewährt.

Hannoverimpuls bietet Beratung an

„Die bereitgestellten Fördermittel sollen für möglichst viele Selbständige und kleinere Betriebe in Hannover einen Beitrag leisten, diese Krise zu überstehen“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Zudem beraten Experten der Wirtschaftsförderung Hannoverimpuls in Schieflage geratene Unternehmen. Diese können ihre Anfragen per Mail an coronahilfe@hannoverimpuls.de senden.

Die Stadt hat das Hilfspaket in kurzer Zeit geschnürt und auch die technischen Weichen für die Antragstellung rasch gestellt. Bisher scheint es auf der Website keine Probleme zu geben. Als das Land Niedersachsen seine Förderzusagen einlösen wollte und die NBank ihr Antragsportal freischaltete, brach der Server zusammen. Der Fehler dort ist inzwischen behoben.

