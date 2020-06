Corona-Sommer 2020: Der Pool wird zum Trend in Hannovers Gärten

Hannover

Man ist pragmatisch. Während die Temperaturen steigen, der Sommerurlaub bei vielen abgesagt oder noch ungewiss ist und der Besuch im Freibad durch die Abstandsregelung und corona-bedingten Vorsichtsmaßnahmen irgendwie anders als sonst, machen es sich die Hannoveraner im eigenen Garten gemütlich. Für viele gehört neuerdings ein Pool dazu – und zwar möglichst ein richtiger Pool, kein Planschbecken zum Aufblasen. Das Geschäft mit Pools zum Aufstellen floriert, Einsteigermodelle mit Filteranlagen gibt es im Onlinehandel und in den Baumärkten für unter 400 Euro, ohne Filteranlagen teilweise sogar unter 200 Euro.

Die Nachfrage sei dieses Jahr extrem hoch, sagt eine Sprecherin der Baumarktkette Obi. Wer noch ein Modell bekommen habe, habe Glück: „Mit Pools zum Hinstellen sieht es schlecht aus, das wird mittlerweile schon schwierig.“ Onlineabfragen bei Bauhaus und Hagebau ergeben das gleiche Bild, allein auf Amazon sieht es etwas besser auch – allerdings ist auch hier das Angebot ausgedünnt, die Lieferzeit beträgt in etwa bei einem Einsteiger-Set mit Filterpumpe und Zubehör eine Woche.

Filteranlage reicht nicht aus

Ewa Wojcieszak aus Laatzen hat noch ein Modell bekommen. Sie und ihr Mann hatten schon seit dem Frühjahr überlegt, diesen Sommer einen Pool für ihre beiden Kinder zu kaufen – und dann bei einem guten Angebot eines Discounters zugeschlagen. „Damit hatte es sich aber nicht“, sagt Wojcieszak. Die Pumpe der Filteranlage, die bei dem Set dabei war, war zu schwach. „Da wird das Wasser ja gleich grün.“ Eine neue musste her – und die dazu passenden Schläuche.

Auch bei Familie Wojcieszak steht diesen Sommer ein Pool im Garten: Malte und Jule freut es. Quelle: Irving Villegas

„Mit Pools ist es momentan fast so wie vor ein paar Monaten mit dem Toilettenpapier“, sagt Wojcieszak. Ihr Mann habe die letzten drei passenden Schläuche für die Anlage im Baumarkt gekauft. Auf eine kleine Leiter zum Einsteigen in den 80 Zentimeter hohen Pool muss die Familie vorerst verzichten, eine Bank füllt die Lücke. Seit Mittwoch steht nun unübersehbar der Pool mit vier Metern Durchmesser im kleinen Garten der Familie. Damit das Becken gerade steht und das Wasser von unten nicht so schnell auskühlt, hat ihr Mann auf der entsprechenden Fläche zunächst ein riesiges Loch gebuddelt, dann Sand aufgeschüttet und Platten verlegt.

Eine Anlage filtert das Badewasser. Quelle: Irving Villegas

Pool mit Rutsche

Auch in dem Pool von Familie Meibert aus Northen in Gehrden steckt viel Arbeit. Eigentlich wollten Isabelle Meibert und ihr Partner im Schrebergarten von Meiberts Eltern eine Sommer-Snowboard-Rampe bauen. Als diese fertig war, merkte Meibert schnell, dass das womöglich nicht die beste Idee war. „Es fiel das Wort lebensgefährlich“, sagt die Projektleiterin und lacht. Die Familie funktionierte die Rampe mit Teichfolie und einer Berieselungsanlage zu einer Wasserrutsche um.

Von links: Sandy Meibert, Isabelle Meibert, Alexander Virgens, Nicole Meibert und Peter Meibert mit dem neuen Pool. Quelle: Irving Villegas

Bis zum angrenzenden Pool war es dann nur noch ein kleiner Schritt. Jetzt können Meibert und der Rest der Familie mit einem Bodyboard die Rutsche hinuntersausen und sich von dort in den Pool katapultieren lassen. Damit sich dabei keiner versehentlich an einer Poolwand aus Stahl stößt, hat sich die Familie für einen speziellen aufblasbaren Pool entschieden. „Der war schon vor drei Wochen überall ausverkauft, in einem Markt in Burgdorf haben wir dann noch einen bekommen“, sagt Meibert.

Genau wie bei anderen Pools zum Aufstellen in der Größe wird das Wasser durch einen Filter gereinigt und mit Chlor versetzt. „Man will das Wasser ja lange behalten“, sagt Meibert. Um sicherzustellen, dass die Wasserqualität gut ist, müssen sie und ihre Familie nun unter anderem regelmäßig den pH-Wert des Wasser messen. Ein bisschen wie Bademeister und Bademeisterinnen im Freibad.

Aus der „Sommer-Snowboardrampe“ ... Quelle: Irving Villegas

... ist eine Rutsche in den Pool geworden. Quelle: Irving Villegas

Bauern basteln Pools aus Strohballen

Findige Landwirte sind nicht auf Fertigpools aus Baumärkten oder Fachhandel angewiesen. Immer mal wieder sieht man im Umland Hannovers selbst gebaute Badeanlagen: Mit dem Traktor werden Strohballen kreisrund aufgestellt, dann eine Plane darübergeworfen und Wasser eingefüllt. Neu ist das nicht: Schon seit Jahrzehnten heben Bauern auf ihren Grundstücken für ihre Kinder und die Kleinen aus der Nachbarschaft im Sommer kleine Badeteiche aus. Weil sie oft Grundwasserpumpen haben, lassen sich die Pools zum Stromkostenpreis der Pumpe auffüllen. Bewohner urbanerer Gebiete haben diese Chance oft nicht.

„Das haben wir uns leichter vorgestellt“

In Alt-Laatzen läuft derweil schon seit Stunden Wasser in den neuen Aufbaupool der Familie Wojcieszak. Am Ende werden es 7000 Liter sein. Mithilfe von Chlorzugaben, der Filteranlage und allabendlichem Herausfischen von Laub und Insekten soll das Wasser möglichst lange halten. „Das haben wir uns leichter vorgestellt“, sagt Ewa Wojcieszak.

2020 bisher ein „komisches Jahr“

Doch der Aufwand lohne sich. 2020 sei bisher ein komisches Jahr für ihre Tochter und ihren Sohn gewesen. Die Fünfjährige hat ohne Abschiedsfeier und Übernachtung den Kindergarten beendet, der Sommerurlaub fällt aus – und gleiches gilt für die Besuche im Freibad oder an Badeseen. Wojcieszak möchte dem Gedränge aus dem Weg gehen und ihren Platz dort lieber Menschen zur Verfügung stellen, die nicht, wie sie, auf den eigenen Garten ausweichen können. „Dann sollen die Kinder wenigsten hier im Garten ihren Spaß haben.“ Was mit dem riesigen Loch im Herbst passieren soll, wenn der Pool abgebaut wird, weiß sie noch nicht. Irgendeine Lösung finde sich bis dahin schon. Ganz pragmatisch.

Von Nadine Wolter