„Ich kann nicht mehr“, „Ich ritze mich gerade“, „Ich weiß nicht weiter“ – diese Sätze hört Manfred Müller von der Telefonseelsorge Hannover in diesen Zeiten besonders oft. Seinen echten Namen gibt der pensionierte Beamte wie alle ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht preis, das gehört zum Schutz der Anrufer. Müller arbeitet seit fünf Jahren für die Telefonseelsorge. Ein bis zweimal in der Woche telefoniert, schreibt oder chattet er mit Menschen aus Hannover, die jemanden zum Reden brauchen.

Viele Menschen fühlen sich in dieser Zeit einsam

Seit dem Anfang der Corona-Pandemie in Deutschland muss Müller in seinen Schichten mehr Kontaktanfragen von Hilfesuchenden verzeichnen. Er könne das aber nur an seinem Gefühl festmachen, sagt er. Die Gespräche seien kürzer als vor der Krise, weshalb er in den vier Stunden seiner Schicht mehr Leute spreche. Was er aber auf jeden Fall sagen könne: Unter den Anrufern seien viele, die zum ersten Mal Kontakt zur Telefonseelsorge aufnehmen. „Viele sind schüchtern und sagen: ,Ich weiß nicht, ob ich hier anrufen darf’“, sagt Müller und stellt klar: „Jeder kann anrufen, wir sind nicht nur für die schweren Fälle da.“

Seelsorger unterstützen und beraten

Doch gerade von denen gebe es in der Corona-Krise einige. Menschen, die vorher schon unter Depressionen gelitten hätten, seien jetzt stärker gefährdet, sagt Müller. „Viele Reden über Suizid. Sie sagen: ,Das ist die einzige Lösung, die ich sehe’.“ In diesen Situationen gehe es vor allem darum, die Menschen „wieder runterzubekommen“ und zu erreichen, dass sie „diesen Moment überleben“. Die Mitarbeiter der Telefonseelsorge sind für diese Fälle gut geschult. „ Wir unterstützen und beraten, versuchen nicht über die Ängste zu reden, sondern über das, was das Leben lebenswert macht.“ Mit dieser Aufgabe würden die Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge eine wichtige, wenn auch oft übersehene Rolle in der Krisenbewältigung übernehmen, sagt Müller.

Die vermehrten Anrufe kann sich der pensionierte Beamte gut erklären: Den Menschen fehlen soziale Kontakte. Durch die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie sind fast alle Begegnungen weggefallen. „In der Betreuung, Pflege und Therapie ist es eine Katastrophe, wenn die sozialen Kontakte wegfallen – selbst die Schwester, die jeden Tag Insulin spritzt, ist so ein Kontakt“, sagt Müller. „Viele der Anrufer würden normalerweise nicht anrufen, weil sie ihre regelmäßigen Gruppen haben. Aber nun können sie die nicht sehen.“

„Ängste sind vielfältig“

Die Einsamkeit sei eines der größten Probleme, von denen Müller in den Gesprächen hört. Doch längst nicht das Einzige. Viele haben auch Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, ihr Leben nicht mehr allein gestalten zu können oder ihre Arbeit im Homeoffice nicht hinzubekommen und zu versagen. „Ängste sind vielfältig“, sagt der Seelsorger. „Viele davon hängen gerade mit Corona zusammen. Ich hätte anfangs nicht gedacht, dass das Thema in den Gesprächen eigentlich immer präsent sein wird.“

Weil viele Hilfesuchende sich unsicher sind, was während der Kontaktbeschränkungen erlaubt ist und was nicht, haben sich die Ehrenamtlichen auch umfassend über die Handlungsanweisungen informiert. „Jemandem, der sich einsam fühlt, weil er unsicher ist, ob er rausgehen kann, kann ich dann sagen: ,Kontakte sind nicht verboten, Sie können zum Beispiel mit Ihrem Nachbarn über den Zaun hinweg reden. Mit Abstand ist das okay‘“, sagt Müller. Auch andere Beschäftigungen vorzuschlagen, wie im Park spazieren zu gehen, oder bestimmte Bücher zu lesen, könne oft schon helfen. „Oft wissen sie das natürlich selbst, aber wir bringen sie drauf“, sagt der Seelsorger.

Die Telefonseelsorge Hannover ist rund um die Uhr und kostenfrei unter Telefon (0800) 1110111 oder (0800) 1110222 erreichbar. Außerdem können Hilfesuchende mit den Ehrenamtlichen unter chatseelsorge.evlka.de/v2/index.php chatten oder sich per E-Mail bei telefonseelsorge.hannover@evlka.de melden.

Von Lisa Neugebauer