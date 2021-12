Hannover

Rund 420 Menschen haben Anfang der Woche in Hannovers Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht demonstriert, in ganz Niedersachsen waren es 13.000 Menschen bei 117 Versammlungen. Die Demos, von den Teilnehmern meist als „Spaziergang“ verkleidet, fügten sich ein in eine Reihe ähnlicher Aufmärsche in verschiedenen Städten Deutschlands, viele davon in ähnlicher Dimension.

Demonstrieren? Klar. Wir sind ja nicht in China

Nun sind Demonstrationen unverzichtbarer Teil der Demokratie. Selbstverständlich dürfen Menschen hierzulande gegen die Freiheitseinschränkungen protestieren, die die Pandemie mit sich bringt, sofern sie sich an die Hygieneregeln halten – schließlich sind wir nicht in China. Und natürlich sind unter denen, die da „spazieren gehen“, viele, die nichts mit Rechtsextremismus und Staatsfeindlichkeit am Hut haben, sondern schlicht genervt sind oder sogar verzweifelt. Das Dumme ist nur: Für die Organisatoren gilt das vielfach nicht. Wer sich einer Gruppe wie den „Freien Niedersachsen“ anschließt, die sich im Namen und in der Vorgehensweise auf die rechtsextremen „Freien Sachsen“ bezieht, macht sich eben auch mit ihr gemein.

Gerade wegen dieser Strippenzieher, die sich dem Kampf gegen das „System“ an sich verschrieben haben und es eine „Diktatur“ nennen, schauen Politik und Medien mit Argusaugen darauf, was in Deutschlands Fußgängerzonen derzeit vor sich geht. Die Frage ist: Wie machtvoll ist die Bewegung?

Die Corona-Leugner waren die Wahlverlierer

Dabei hilft ein Blick auf die Zahlen: Zuletzt also 420 Demonstranten in Hannover bei den wöchentlichen Demos. Zum Vergleich: Zur Black-Lives-Matter-Demo im Juni 2020 oder zur Klima-Demo von Fridays for Future im September 2021 kamen allein in Hannover jeweils mehr als 8000 Menschen. Und in der Woche, in der landesweit 13.000 gegen das Impfen demonstrierten, holten sich 315.000 Niedersachsen eine Impfung ab. Und das war noch eine schwache Woche.

Apropos Demokratie: Erst im vergangenen September gab diese segensreiche Einrichtung allen Kritikern der Corona-Politik die Gelegenheit, die Dinge in ihrem Sinne umzugestalten. Nur: Die Wählerinnen und Wähler wollten nicht. Die AfD, die Corona-Maßnahmen ab- und sich seit Beginn der Krise dagegen auflehnt, verlor Stimmen und bekam bundesweit 10,3 Prozent – in Hannover sogar noch deutlich weniger. Die „Basis“, politischer Arm der sogenannten Querdenker-Bewegung, schaffte bundesweit 1,4 Prozent, in Hannover weniger als ein Prozent. Eine Demonstration des Unmuts gegen die Corona-Politik war das nicht.

Die Gruppe der Demonstranten ist klein

Die Gruppe, die nun gegen diese Politik auf die Straße geht, ist also nach allen geltenden Maßstäben klein. Umso mehr ist sie darauf angewiesen, größer zu wirken, als sie ist – und das gelingt ihr. Sie setzt dafür auf den Reflex in Politik und Medien, vermeintlich staatszersetzende Tendenzen früh und laut anzuprangern. Sie setzt auf gezielte Provokationen wie das Verweigern der Maske, um auch kleine Aufmärsche nach Möglichkeit eskalieren zu lassen. Und sie bläst sich in den sozialen Medien zu einer Volksbewegung auf, die sie beim besten Willen nicht ist.

Es mag also unbefriedigend sein, wenn die hannoversche Polizei die 400 Demonstranten in dieser Woche durch die Stadt laufen ließ, obwohl sie keinerlei Auflagen beachteten. Vielleicht war es aber einfach das kleinere Übel. Im sächsischen Bautzen griffen die Beamten bei einer vergleichbaren Demo ein. Das Resultat waren Straßenschlachten und ein gewaltiges mediales Echo. Unbezahlbare Werbung für die „Querdenker“.

Die Mehrheit hält das schon aus

Natürlich kann sich der Staat nicht alles bieten lassen. Natürlich muss die Polizei eingreifen, wenn die Demonstrationen ausufern – Landespolizeipräsident Axel Brockmann kündigte am Donnerstag an, man wolle beim nächsten Mal härter durchgreifen. Vermutlich aber fahren Polizei, Politik und auch die Medien nicht schlecht, wenn sie die Aufmärsche so weit wie möglich als das nehmen, was sie sind: als den lauten, provokanten, manchmal schwer zu ertragenden Protest einer Minderheit. Die große Mehrheit der Menschen im Land hat in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, dass sie das schon aushält.

Von Felix Harbart