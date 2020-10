Corona-Sperrstunde in Hannover: Polizei zieht erste Zwischenbilanz

Hannover

Es war die erste Sperrstunde in Hannover während der Corona-Pandemie: Aufgrund des hohen Corona-Inzidenzwertes mussten Restaurants, Kneipen und Bars am späten Freitagabend erstmals um 23 Uhr schließen. Viele Unternehmungslustige hielten sich an die neuen Regeln, das teilte am nächsten Morgen auch die Polizei auf HAZ-Anfrage mit. Nach ihren Angaben war alles in allem „relativ unproblematisch“.

Wie sehr sowohl Gastronomen als auch Kunden darauf bedacht waren, die Sperrstunde um 23 Uhr einzuhalten, zeigte auch der nächtliche HAZ-Rundgang in der City. Ohnehin war bei dem nasskalten Wetter relativ wenig los. Auf der Limmerstraße, am Küchengarten, Kröpcke und Opernplatz schlossen die Läden pünktlich, nur vereinzelt waren noch kleinere Gruppen mit einem sogenannten Fußpils unterwegs. Einzig am Hauptbahnhof herrschte wie immer reger Betrieb, doch der Großteil der Menschen hielt sich an die Maskenpflicht.

Feierlustige akzeptieren Sperrstunde

Beim nächtlichen Streifzug waren nur zwei Streifenwagen zu sehen, deren Besatzungen aber keine Kontrollen oder andere Maßnahmen durchführen mussten. Das deckt sich auch mit der Einschätzung der Polizei am Sonnabend gegen 10 Uhr: Demnach akzeptierten die meisten Bürger die Sperrstunde, es sei ihnen ja auch nichts anderes übrig geblieben – zumal der Schluss um 23 Uhr mit ausreichend Vorlauf bekanntgegeben worden war. Die Beamten mussten offenbar nur vereinzelt tätig werden.

Noch strengere Regeln am Sonnabend

Konkrete Zahlen legte die Behörde am Sonnabend allerdings noch nicht vor. Details vom ersten Sperrstunden-Wochenende sollen am Sonntag mitgeteilt werden. Außerdem wollen die Ermittler noch die kommende Nacht abwarten. Weil der Inzidenzwert der Region mittlerweile die Schwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten hat, gelten ab sofort noch strengere Regeln. Darunter ist das generelle und ganztägige Verbot des Außer-Haus-Verkaufs alkoholischer Getränke durch Gastro-Betriebe.

