Hannover

Bis zum Ende der Woche am Sonntag werden im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Region auf dem Messegelände mehr als 100.000 Dosen verabreicht sein. Aktuell bekommen dort täglich mehr als 2000 Männer und Frauen eine Spritze. „Der Betrieb läuft reibungslos“, sagt Cordula Drautz, auf Regionsseite zuständig für das Zentrum.

Zentrum bezieht eine weitere Halle

Pläne für eine Erweiterung liegen nach Angaben von Drautz und Hannovers Ordnungsdezernent Axel von der Ohe bereits in der Schublade. „Sobald das notwendige Personal an Bord und der Impfstoff verfügbar ist, werden wir das machen“, sagt von der Ohe. Geplant sei, von Mitte März an den Empfangsbereich in eine weitere Messehalle auszulagern und die Anzahl der Impfzüge aufzustocken.

Auf dem Messegelände erhalten seit dieser Woche auch Hausärzte, Hausärztinnen und ihre Angestellten die Impfung gegen Covid-19. Dafür sind laut Stadt und Region 19.551 Praxen auf Basis einer Liste der Kassenärztlichen Vereinigung angeschrieben worden. Knapp 2500 Personen aus diesem Bereich haben sich daraufhin angemeldet.

Impfkampagne in Heimen geht zu Ende

Die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen in Stadt und Umland werden am Wochenende abgeschlossen sein – mit einer kleinen Ausnahme. In zwei Einrichtungen kann die Zweitimpfung wegen Covid-19-Fällen erst in der kommenden Woche durchgeführt werden.

Ebenfalls in der kommenden Woche wollen Stadt und Region damit beginnen, das Personal in Schulen und Kitas vor Ort zu impfen. „Wir sprechen dabei über eine Zahl von 15.000 Berechtigten“, sagt Drautz. Aktuell spreche man Grund- und Förderschulen sowie Kitas an, um die notwendigen Daten zu erhalten und die Termine zu koordinieren.

