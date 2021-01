Hannover

Ein Hochsicherheitstrakt sieht anders aus: Die Tür zum Patientenzimmer steht halb offen. Eine ältere Frau sitzt im Bett, ein Sauerstoffschlauch führt in die Nase, auf dem Schoß liegt eine Illustrierte. Gleich nebenan wird ein Mann versorgt, Schwester Iolanda kontrolliert die Sauerstoffsättigung des Blutes und die Vitalwerte. Bevor sie ins Zimmer geht, zieht sie sich die Schutzkleidung über: Haube, Kittel, Brille – Maske trägt sie sowieso. Man sieht trotzdem, dass sie strahlt. Viel offensichtliches Aufhebens wird auf Station 9 im Henriettenstift an der Marienstraße nicht gemacht. „Hier ist alles ganz normal, außer, dass die Patienten alle Corona haben“, sagt der Pflegedienstleiter der Station, Sebastian Heuer.

Iolanda Tochtenhagen kleidet sich für die Arbeit vor dem Patientenzimmer ein. Quelle: Katrin Kutter

„Die Tage 5 bis 7 sind kritisch“

Station 9 kümmert sich bereits seit Pandemiebeginn vor knapp einem Jahr um Patienten mit Covid 19. Mittlerweile sind zwei weitere Stationen im Haus der Diakovere für Corona-Patienten umfunktioniert worden, eine weitere halbe Abteilung ist reserviert für Verdachtsfälle. „Wir bieten hier gewissermaßen den Übergang für Patienten, die zuhause nicht mehr ausreichend versorgt werden können, aber noch nicht auf eine Intensivstation verlegt werden müssen“, so Heuer.

Was sich allerdings im Lauf des Aufenthaltes auch schnell ändern kann. „Die Tage 5 bis 7 sind kritisch, dann entscheidet sich oft, wie sich die Erkrankung entwickelt“, betont Oberarzt und Kardiologe Martin Fuchs. Auf der Covid-Station haben die 25 Mitarbeiter die rund 30 Patienten weitaus öfter im Blick als im normalen Klinikbetrieb. „Wir müssen ständig ein Auge auf die Werte behalten“, sagt der Pflegedienstleiter. Denn wenn diese sich verschlechtern, muss im Zweifel alles ziemlich schnell gehen.

Station 9 im Henriettenstift kümmert sich um Patienten mit Covid 19. Quelle: Katrin Kutter

Ängstlich und allein

Auf die Intensivstation schicken die Ärzte und Pfleger ihre Patienten natürlich ungern. „Wir wissen, dass es dort nur knapp die Hälfte schafft“, betont Mediziner Fuchs. Das wissen die Patienten auch. Sie haben Angst, auch wenn sie noch genügend Luft bekommen. „Das ist schon eine Ausnahmesituation für die Menschen, auf der Corona-Station zu liegen“, meint Heuer. Besucher dürfen nicht kommen, die Infizierten sind allein. Zeit für längere beruhigende Gespräche gibt es auch nicht. „Wir halten uns so kurz wie möglich in den Krankenzimmern auf, der Mitarbeiterschutz geht vor“, betont Heuer. Im Schnitt siebenmal schlüpfen Pfleger trotzdem täglich in die Schutzkleidung, um die Patienten zu kontrollieren. Und die Ärzte machen zwar den Ultraschall am Krankenbett, die Auswertung dann aber im Büro.

Auf dem Stationsflur deutet wenig darauf hin, dass hier Menschen mit einer schweren Erkrankung liegen, die täglich kippen kann. Schwestern und Pfleger tragen Mundschutz, vor den Patientenzimmern werden die blauen Schutzanzüge an- und ausgezogen, Visitenwagen mit Monitoren werden durch den Gang geschoben, genau wie Abfallcontainer und Speisetabletts. An den Wänden machen Sprüche von Konfuzius Mut. Es gibt Einzelzimmer, wenn die Patienten allerdings die durchschnittliche Liegezeit von 11 Tagen schon fast hinter sich haben, liegen sie auch schon mal zu dritt.

Die Ärzte nutzen sogenannte Visitenwagen mit Monitoren, die durch den Gang geschoben werden. Quelle: Katrin Kutter

Patienten kommen mit Symptomen in die Notaufnahme

„Viele Patienten kommen ohne Ankündigung einfach mit Symptomen in die Notaufnahme“, berichtet Oberarzt Fuchs. Die Klinik verfügt seit geraumer Zeit über zwei eigene PCR-Geräte für die Virus-Testung. „So haben wir schneller Ergebnisse und können reagieren – auch wenn andere Erkrankungen Ursache der Beschwerden sind.“ Hannover sei ja schließlich weiter krank. 30 Corona-Patienten liegen derzeit auf Station 9, fünf weitere auf der Intensivstation. Verschlechtert sich deren Zustand so extrem, dass sie an eine sogenannte künstliche Lunge angeschlossen werden müssen, werden sie in die Medizinische Hochschule (MHH) verlegt.

30 Corona-Patienten liegen derzeit auf Station 9, fünf weitere auf der Intensivstation. Quelle: Katrin Kutter

Vor Weihnachten noch haben die Plätze auf den Stationen nicht gereicht, „das ist so eskaliert, da mussten wir doppelt belegen“, betont Heuer. Aber kein Arzt habe die sogenannte Triage anwenden müssen, also entscheiden müssen, wem er hilft und wem nicht. Mittlerweile ist es etwas entspannter. Aber viel zu tun ist immer. Für Patienten auf dem Weg der Besserung, die noch positiv getestet werden, gibt es die Möglichkeit, das Virus auf der Geriatrie in der Klinik in Kirchrode auszukurieren, bevor sie etwa zurück ins Heim entlassen werden. „Wir machen, was möglich ist“, sagt Heuer.

Bauchlage im Frühstadium: „Covid hat keine Struktur, aber das Alter spielt eine wichtige Rolle“

Auf Station 9 warten Patienten aller Altersgruppen auf Besserung. „Covid hat keine Struktur, aber das Alter spielt eine wichtige Rolle“, erklärt Fuchs. Dennoch, er habe 18-Jährige gesehen, die in die MHH mussten, und 102-Jährige, die gesund entlassen werden konnten. Vor allem um die ausreichende Sauerstoffsättigung des Blutes und ausreichende Sauerstoffzufuhr kümmern sich die Pfleger rund um die Uhr. Bauchlage hilft schon im Frühstadium vor kritischen Verläufen. „Wichtig ist, dass die Patienten den kritischen Wendepunkt der Krankheit zu Hause nicht verpassen und rechtzeitig zu uns kommen“, betont Sebastian Heuer. Vor allem viele Jüngere würden gar nicht merken, wie schlecht es ihnen eigentlich geht. „Engmaschige Kontrolle ist da essentiell.“

Erst wenn die Menge an Sauerstoff auf der „normalen“ Covid-Station nicht weiter gesteigert werden kann, kommen die Patienten auf die Intensivstation. „Das passiert regelmäßig, rund 14 Prozent unserer Patienten gehen diesen Weg“, so der Oberarzt. Im Schnitt 26 Tage müssen sie dort bleiben, „wir versuchen alles, um sie vor einer Beatmung zu bewahren.“ Denn viele Patienten, die verlegt werden müssten, hätten nicht mehr allzu viele Ressourcen.

Oberarzt Dr. Martin Fuchs, Ärztin Joana Moog und Pflegeleiter Sebastian Heuer Quelle: Katrin Kutter

Kapitulation vor der Patientenverfügung

Von den Mitarbeitern hat sich auf Station 9 bislang noch niemand angesteckt. Die Fenster sind auf Durchzug gestellt, Patienten dürfen nicht auf den Flur. Ihre Ängste seien mitunter sehr groß, sagen Pfleger und Arzt. „Sie wissen ja zunächst nicht, ob sie es schaffen und hier wieder rauskommen.“ Einige haben bereits den Partner an Covid verloren und wissen, was auf sie zukommen kann. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Menschen, denen Heuer und Fuchs nicht wirklich helfen können – obwohl medizinisch die Möglichkeit bestünde. „Sie haben eine Patientenverfügung, in der etwa eine künstliche Beatmung ausgeschlossen wird“, sagt Mediziner Fuchs. „Wir verifizieren das dann natürlich noch einmal, aber viele bleiben durchaus bei dieser Entscheidung – auch auf der Corona-Station.“ Es belaste vor allem das Personal enorm, das dann akzeptieren zu müssen.

Rund 320 Patienten haben die Mitarbeiter von Station 9 seit März 2020 versorgt. In der Belegschaft habe es seither kaum Krankmeldungen gegeben. „Wir sind hier alle mit voller Kraft dabei – und als Team noch enger zusammengerückt“, sagt Sebastian Heuer. Auf den Covid-Stationen werden nur Freiwillige eingesetzt – und Mitarbeiter ohne bekanntes Risiko. Im vergangenen Jahr wurden zur Verstärkung indische Pflegekräfte eingestellt. „Auch das funktioniert ganz wunderbar“, betont Pflegedienstleiter Heuer. Darauf, dass die Covid-Station in absehbarer Zeit überflüssig wird, setzt im Henriettenstift allerdings niemand. Sie hoffen zwar auf die Impfung, „aber es muss schon klar sein, das es sich hier eher um Jahre handelt. Diese Station wird bleiben“, so Mediziner Fuchs.

Von Susanna Bauch