Corona-Symptome? An den Feiertagen gibt es unter der Hotline 116 117 Testtermine

Hannover

Wer über den Jahreswechsel einen Corona-Test machen lassen möchte, kann das auch in vielen Arztpraxen in der Region. Das betont die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN). „Neben den kommerziellen Testzentren, die in erster Linie Schnelltests als Selbstzahlerleistung anbieten, gibt es weitere Arztpraxen in Hannover und der Region, die nach ärztlicher Beurteilung PCR-Tests und teilweise auch PoC-Tests als Kassenleistung anbieten“, so ein Sprecher.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist Weihnachten, Silvester und Neujahr sowie „zwischen den Jahren“ außerhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten über die Telefonnummer 116 117, eine bundesweit einheitliche Rufnummer, erreichbar. In der Zeit vom 24. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 ist die 116 117 in Niedersachsen ausnahmsweise auch bei einem konkreten Corona-Verdacht erste Anlaufstelle für Patienten, um an eine Testpraxis vermittelt zu werden. Die KVN bittet allerdings darum, die 116 117 für eine Testung auf das Coronavirus wirklich nur dann zu kontaktieren, wenn die typischen Symptome für eine Infektion (Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- und Geschmacksstörungen) vorliegen. Nur so ist eine durchgängige Erreichbarkeit der Hotline, wenn auch möglicherweise mit teils längeren Wartezeiten, möglich.

Darüber hinaus bittet die KVN Patienten davon abzusehen, sich bei Fragen nach dem Ergebnis einer Testung auf das Coronavirus an die 116117 zu wenden. Der Hotline liegen keinerlei Informationen zu Testergebnissen vor. Diese können nur von der Stelle, die die Testung durchgeführt hat, mitgeteilt werden.

Von Susanna Bauch