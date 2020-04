Hannover

In den vergangenen Tagen hat der international renommierte Mediziner Prof. Axel Haverich die Notklinik auf dem Messegelände in Hannover mitgeplant. Jetzt hat sich der Herzspezialist der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) vorsichtshalber selbst in häusliche Quarantäne begeben. Ende vergangener Woche seien Krankheitssymptome aufgetreten, berichtet er. Daraufhin habe er sich testen lassen, das Ergebnis steht noch aus.

Haverich ist jetzt über sein Home-Office im ständigen Kontakt mit seinen Mitarbeitern in der MHH. Außerdem ist er gerade dabei, für eine amerikanische Zeitschrift einen Artikel zu schreiben, warum Deutschland so gut durch die erste Phase der Corona-Epidemie gekommen ist, basierend auf seinen eigenen Überlegungen. Um diesen Text war er von mit ihm befreundeten Medizinern aus den USA gebeten worden. „Die wundern sich, warum das bei uns alles relativ gut gelaufen ist“, sagt er.

Kollege Memming hat nur Heuschnupfen

Martin Memming hingegen ist nach wie vor im Behelfskrankenhaus im Einsatz. Der pensionierte frühere Ärztliche Direktor des Klinikums Robert Koch in Gehrden hatte in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Haverich den Aufbau des Notkrankenhauses vorangebracht. „Mir geht es gut, ich habe derzeit nur Heuschnupfen“, berichtet der Mediziner. Die beiden hätten sich in den vergangenen Wochen immer streng an die Abstandsregeln gehalten. Und sein Kollege Haverich benutze den Mundschutz sehr penibel, berichtet Memming.

Haverich hatte in der vergangenen Woche in der HAZ die Politik dazu aufgerufen, über eine Lockerung der strengen Regeln nachzudenken. „Dadurch, dass wir zusätzliche Kapazitäten bei den Intensivbetten geschaffen haben und mit dem Notkrankenhaus im Hintergrund können wir jetzt vor allem hier im Norden mutiger sein“, meinte er. Haverich hatte dazu aufgefordert, über eine Öffnung von Schulen und Kitas nachzudenken. Er sprach sich außerdem dafür aus, Besuche in Altenheimen und Krankenhäusern wieder zuzulassen.

Von Mathias Klein