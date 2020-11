Hannover

Schätzungsweise 200 Gastronomen und Servicekräfte aus Hannover haben sich am Montag auf dem Opernplatz getroffen, um auf die Situation der Branche im zweiten Corona-Teil-Lockdown aufmerksam zu machen. Die Versammlung sollte ausdrücklich „keine Demo gegen den Teil-Lockdown“ sein, wie Lena Leach von der Unschlagbar in der Südstadt betonte. Es gehe ihr und ihren Kollegen darum, gemeinsam mit der Politik „konstruktive Lösungen zu finden“.

„Uns steht die Angst ins Gesicht geschrieben“: Lena Leach, Wirtin der Unschlagbar in der Südstadt. Quelle: Rainer Dröse

Seit Montag sind zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Niedersachsen alle Gastronomiebetriebe für den gesamten November geschlossen. Ziel ist es, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche so schnell wie möglich auf einen Wert von unter 50 zu drücken. Am Montag lag diese 7-Tage-Inzidenz in der Region Hannover bei 111,7.

Mehr als 2500 Betriebe betroffen

Rund 2500 Gastronomiebetriebe in der Region sind von den Schließungen betroffen. Hinzu kommen nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbands mehr als 300 Hotels, von denen die meisten ebenfalls Restaurants betreiben. „Uns steht die Angst ins Gesicht geschrieben“, sagte Gastronomin Leach stellvertretend für ihre Kollegen.

„Hammerharte Entscheidung“: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Quelle: Rainer Dröse

Leach hatte für den geplanten Dialog Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) eingeladen, der die Schließung als „hammerharte Entscheidung“ bezeichnete und dennoch mit Blick auf die Infektionszahlen rechtfertigte. Als Vertreter der Kommunalpolitik war der hannoversche SPD-Vorsitzende Adis Ahmetovic gekommen. Mit ihnen diskutierte neben Leach auch Björn Hensoldt, der in Hannover unter anderem die Nordkurve, den Waterloo-Biergarten und Reimanns Eck betreibt.

Geld soll schnell und unbürokratisch fließen

Hensoldt forderte die Politik auf, die versprochene Entschädigung – Gastronomen sollen 75 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Vorjahresnovember ersetzt bekommen – schneller und unbürokratischer auszuzahlen, als noch im Frühjahr. Althusmann versicherte, das sei das Ziel der Bundesregierung. Applaus bekam der Wirtschaftsminister für seine Forderung, dass Einnahmen aus dem erlaubten Außerhausverkauf nicht gegengerechnet werden sollten – ob sich der Bund darauf einlässt, ist aber unklar.

Rund 200 Gastronomen und Servicekräfte folgen der Diskussion mit Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic (von links), Gastronomin Lena Leach, Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Björn Hensoldt (nicht im Bild). Quelle: Rainer Dröse

Große Sorgen haben die Gastronomen auch mit Blick auf ihr Personal. Wenige sind fest angestellt und bekommen daher Kurzarbeitergeld. Viele sind Minijobber auf 450-Euro-Basis und gehen leer aus. Für sie hat die Politik bisher keine Lösung, wie Althusmann einräumen musste. Bernd Rodewald vom Shakespeare kritisiert das. „Im Lockdown im Frühjahr habe ich renoviert und konnte meine Minijobber so weiterbeschäftigen.“ Was er jetzt tun soll, wisse er noch nicht.

SPD-Chef Ahmetovic versprach den Gastronomen Hilfe von der Stadt. Die Ratspolitik werde sich dafür einsetzen, dass sie – wenn sie denn wieder öffnen dürfen – weiterhin Außenflächen kostenlos nutzen dürfen. Die Kommunalpolitik wolle auch dafür sorgen, dass Wirte ohne feste Außengastronomie Genehmigungen für Pavillons bekommen sollen. „Das kann ich Ihnen heute zusagen.“

Von Karl Doeleke