Corona-Schnelltests an Silvester und Neujahr: Wir haben für Sie abgefragt, welche Zentren geschlossen und welche geöffnet haben.

