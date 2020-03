Hannover

Grundsätzlich findet sie es sehr bemerkenswert, wie groß die Empathie für die Bürger der Stadt ist, wenn es um die Corona-Epidemie geht. Umso mehr stört es Andrea Schulte, dass das medizinische Fachpersonal bei der Debatte oft einfach nicht beachtet wird. Die 49-jährige Laatzenerin ist Medizinische Fachangestellte (MFA) in einer Hausarztpraxis mit drei Ärzten in der City. „An uns denkt keiner. Wir stehen sozusagen mit leeren Händen da. Es ist keine Schutzkleidung für uns vorhanden und einen festen Fahrplan, wie, wann und wo ein Patient hingehen kann, haben wir bis heute nicht.“

„Viele denken, wir wollen sie abwimmeln“

Andrea Schulte und ihre Kolleginnen würden sich gern der Corona-Verdachtsfälle oder auch der Patienten, die sich nur gefühlt das Virus eingefangen haben, annehmen. „Aber wir haben keinerlei Masken mehr, nur noch eine Packung Schutzanzüge und auch das Desinfektionsmittel geht zur Neige.“ Sie könne den Leuten nur sagen, zu Hause zu bleiben oder ihnen die Hotlinenummer der Behörden weitergeben. „Viele denken, wir wollen sie abwimmeln. Aber das für uns auch der Eigenschutz gilt, daran denkt niemand.“

„Ohne Schutzkleidung weigern wir uns“

Die medizinische Fachkraft würde durchaus auch Hausbesuche machen, um Patienten mit Abstrichen zu testen oder einfach nur zu beruhigen. „Aber ohne Schutzkleidung weigern wir uns schlicht.“ Das gilt auch für Fälle in der Praxis. Eigentlich reicht ein Rachenabstrich, zur genaueren Diagnose allerdings ist sogenanntes Sputum zuverlässiger, das aus der Lunge abgehustet wird. „Wir sitzen hier dann ohne Schutzausrüstung, da kommen solche Untersuchungen definitiv nicht in Frage“, so Schulte.

Arbeitgeber machen Druck

Echte Verdachtsfälle seien in der Praxis noch nicht besonders zahlreich. „Allerdings kommen auch Patienten, die so unter Druck stehen, dass sie einen Test machen wollen, nur um einen Negativbefund beim Arbeitgeber vorlegen zu können.“ In einem Falle sei eine alte Dame, die zur Untermiete lebt, von ihrer Vermieterin sogar zu einem Test gedrängt worden. „Seit wir keine Schutzkleidung mehr haben, schicken wir die Verdachtsfälle ja ohnehin weiter“, erklärt Andrea Schulte. Etliche Patienten aber würden auch ein wenig simulieren, um eine Laboruntersuchung zu erwirken.

„Wir sind dann im schlimmsten Fall die Viren-Verteiler.“

Schulte und ihre Kolleginnen kritisieren, dass beim Thema Coronavirus „alles sofort laufen soll, aber nicht bedacht wird, dass wir Mitarbeiter dabei unsere Gesundheit riskieren. Wir sind dann im schlimmsten Fall die Viren-Verteiler.“ Bei der Schweinegrippe habe das Sicherungssystem weitaus besser funktioniert. „Wir können nicht einmal mehr etwas bestellen, der Großhändler vertröstet auf seiner Website auf unbestimmte Zeit.“ Sogar einer ihrer Chefs, der regelmäßig im Notdienst fahre, habe dafür keine Schutzkleidung mehr – da er sie sich selber in seiner Praxis besorgen müsse, die ja nun einmal nichts mehr vorrätig habe.

„Ich finde es unverständlich, dass es so chaotisch ist“, sagt Andrea Schulte. Nachdem die Schutzkleidung „aus“ ist, verweise sie Verdachtsfälle an das Bürgertelefon. „Ich hoffe, dass schnellstmöglich die geplanten Untersuchungszentren eingerichtet werden“, so Schulte. Sie würde dort sehr gerne arbeiten und einspringen – wenn für diese Einrichtungen dann die passende Kleidung und Desinfektion vorgehalten wird. „Ich habe keine Angst, aber Eigenschutz geht einfach vor.“

Das Bürgertelefon der Region ist unter 0800 7313131 von 6 bis 18 Uhr erreichbar. Auch im Landesgesundheitsamt ist eine Hotline unter 4505555 montags bis donnerstags zwischen 8 und 12 Uhr sowie 13 bis 16 Uhr und freitags zwischen 8 und 12 Uhr erreichbar.

Lesen Sie auch

Von Susanna Bauch