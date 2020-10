Hannover

In längst nicht allen Kliniken gehört es zur Routine, dass Patienten bei der Aufnahme auf Corona getestet werden. In manchen Häusern wird eine Probe bei Symptomen angeordnet, andere wiederum testen grundsätzlich alle Patienten, die stationär oder in der Notaufnahme ankommen. Der Marburger Bund Niedersachsen hat jetzt diesen „Flickenteppich“ kritisiert. „Es kann nicht sein, dass eine Testung uneinheitlich oder willkürlich geschieht“, erklärt die Sprecherin des Ärzteverbandes, Stephanie Hübner. Bei einer entsprechenden Umfrage unter den Mitgliedern – vorwiegend angestellte Ärzte in Kliniken – hätten einige angegeben, dass sogar gelost werde, welcher Patient einen Test bekomme. Menschen, die typische Symptome gehabt hätten, seien auch ohne Test behandelt worden.

Jede Klinik hat andere Richtlinien

Angesichts der stark steigenden Corona-Infektionszahlen fordert die Ärztevertreteung daher einheitliche Teststrategien für alle Patienten in niedersächsischen Krankenhäusern. In Hannover hänge es derzeit etwa davon ab, in welchem Krankenhaus ein Patient aufgenommen wird. „Wir halten die aktuelle Situation für nicht akzeptabel. Pflegekräfte und Ärzte müssen sich vielerorts immer noch dem Risiko aussetzen, unwissentlich eine mit Covid-19 infizierte Person zu behandeln“, betont Hans Martin Wollenberg, Erster Vorsitzender des Marburger Bundes Niedersachsen. „Die geltenden Regelungen bringen Patienten und Mitarbeitende in den Krankenhäusern in Gefahr.“

Anzeige

MHH testet nur bei Symptomen

Tatsächlich gehen die Krankenhäuser in Hannover unterschiedlich mit Tests um. An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) werden lediglich Patienten mit Symptomen auf das Coronavirus getestet. „Jeder Mensch, der in die Notaufnahme kommt und Anzeichen einer möglichen SARS-CoV-2-Infektion zeigt, kommt in einen speziellen Bereich und wird getestet“, erklärt MHH-Sprecher Stefan Zorn.

Klinikum testet alle

Das Klinikum Region Hannover (KRH) führt indes bereits seit Ende August ein erweitertes Aufnahmescreening durch. „Hierbei werden sämtliche stationär aufzunehmenden Patienten mittels PCR-Abstrichs auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet“, sagt KRH-Sprecher Nikolas Gerdau. Dies betreffe sowohl die Notaufnahme als auch die Aufnahme einbestellter Patienten. „Unabhängig vom Aufnahmescreening werden weiterhin Verdachtsfälle überprüft, falls Patienten zu einem späteren Zeitpunkt Symptome einer Corona-Infektion entwickeln", so Gerdau.

Lesen Sie auch: So hoch ist die Corona-Inzidenz in Ihrer Gemeinde

Diakovere schaut auch auf Symptome

Bei der Diakovere mit Anna-, Friederiken-und Henriettenstift werden Patienten getestet, die über die Notaufnahme stationär aufgenommen werden und entsprechende, auch leichte Symptome aufweisen. „Zurzeit sind das zehn bis 20 Personen pro Tag“, sagt Diakovere-Sprecherin Maren Salberg. Patienten, die zu Behandlungen oder geplanten Eingriffen in die Kliniken kämen, würden grundsätzlich vor einem stationären Aufenthalt kontaktiert und befragt, ob sie in einem Risikogebiet wohnhaft sind oder sich dort längere Zeit aufgehalten hätten. „Diese Risikogruppen werden dann grundsätzlich vor der stationären Aufnahme getestet oder müssen einen Negativtest nachweisen“, so Salberg.

Jeder vierte Patient wird nicht auf Covid untersucht

Aus der Befragung des Marburger Bundes geht hervor, dass fast jeder vierte Patient ohne einen Test in einem niedersächsischen Krankenhaus aufgenommen wird. Unter Notfallpatienten werde mancherorts ein Drittel der Patienten nicht getestet, obwohl sie Symptome aufwiesen. „Wir brauchen sinnvolle Mindeststandards, die eine Testung aller auf Intensivstationen oder aller stationär aufgenommenen Patienten beinhalten“, fordert Andreas Hammerschmidt, Zweiter Vorsitzender des Marburger Bundes Niedersachsen.

Zumindest Beschäftigte in Risikobereichen wie Notaufnahmen oder Intensivstationen müssten regelmäßig getestet werden. In diesem Zusammenhang fordert Hammerschmidt auch eine Kostenübernahme der Tests. „Es kann nicht sein, dass ein Teil der Mitarbeitenden diesen selber bezahlen muss.“ Die Ausstattung mit Schutzausrüstung habe sich seit einer ersten Befragung zu Beginn der Pandemie zwar verbessert. Aber noch immer geben mehr als 20 Prozent der Befragten an, nicht über ausreichend Schutzausrüstung zu verfügen.

Von Susanna Bauch