Corona-Test wieder kostenlos: Nachfrage in Hannovers Testzentren steigt

Von diesem Sonnabend an müssen Bürger ihre Corona-Schnelltests nicht mehr selbst bezahlen – zumindest einmal in der Woche. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor angekündigt, die sogenannten Bürgertests wieder einzuführen. Einmal in der Woche haben Einwohner somit jetzt wieder Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Test, durchgeführt von geschultem Personal. In den Testzentren Hannovers hat das am Einkaufssamstag bereits zu einer deutlich erhöhten Nachfrage geführt.

Geimpfte lassen sich testen

„Wir haben heute Vormittag bereits 25 Tests durchgeführt, so viele hatten wir in den vergangenen Wochen an einem ganzen Tag“, erzählt eine Mitarbeiterin des Schnelltestzentrums Hannover. Die Zahl bezieht sich auf die einzelne Teststation auf dem Steintorplatz. Das Schnelltestzentrum Hannover betreibt mehrere Stationen im Stadtgebiet, etwa in der Georgstraße und in der Karmarschstraße. „Vor allem Geimpfte kommen vorbei und lassen sich testen“, meint die Mitarbeiterin.

„Auf Nummer sicher gehen“

Das bestätigt eine Mitarbeiterin der Teststation auf dem Platz der Weltausstellung, betrieben unter dem Namen „Hannover schützt“ von der Marketingagentur Velix. „Geimpfte wollen auf Nummer sicher gehen, etwa wenn sie Schnupfen haben“, sagt sie. Habe jemand aber starke Corona-Symptome, weise man die Person ab. „Wir müssen die Kollegen schützen“, sagt die Mitarbeiterin. Sie habe von ihren Kunden gehört, dass manche Gastronomien in Hannover bereits 2-G-plus vorschreiben. Das bedeutet: Geimpfte und Genesene werden nur dann eingelassen, wenn sie zusätzlich einen Testnachweis vorlegen.

