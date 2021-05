Hannover

Andreas Casdorff, Geschäftsführer im Zoo Hannover, hat sich den Entwurf der Corona-Verordnung des Landes angesehen und war nach eigenen Angaben bestürzt. Der Grund: Die Testpflicht für Besucher soll auch dann weiter bestehen bleiben, wenn der Inzidenzwert in der Region unter 100 sinkt. „Das hat Auswirkungen auf unsere Besucherzahlen“, sagt Casdorff. Betroffen sind auch andere Einrichtungen wie das Wisentgehege in Springe.

Besucher scheuen organisatorischen Aufwand

Der Zoo darf ohnehin nur die Hälfte der üblichen Besucherzahlen auf sein Gelände lassen. Seit am 24. April die sogenannte Notbremse verbunden mit der Testpflicht gilt, ist das Aufkommen laut Casdorff noch einmal um 50 Prozent gesunken. „Der durch die Auflagen hervorgerufene organsitorische Aufwand scheint für viele eine extreme Hürde darzustellen“, sagt er. Um die Corona-Tests zu kontrollieren, müsse der Tierpark mehr Personal am Eingang einsetzen.

Zoo-Chef: Gleichstellung mit Indor-Angeboten nicht nachvollziehbar

Hoffnungen, die Testpflicht würde in Niedersachsen in Regionen und Landkreisen entfallen, wenn die Inzidenz entsprechend sinkt, scheinen sich nicht zu erfüllen. „Ich bin verständnislos, dass Zoos nun erneut mit Indoor-Locations gleichgestellt werden“, sagt Casdorff. Dies sei angesichts vorliegender Erkenntnisse der Forschung, vorhandener Hygienekonzepte und dem Umstand, dass es sich um ein Angebot unter freiem Himmel handele, nicht mehr nachvollziehbar.

Verband schreibt offenen Brief

Ähnlich äußert sich der Verband Deutscher Wildgehege, dem auch das Wisentgehege in Springe angehört. Hier ist sogar von Besucherrückgängen von bis 90 Prozent die Rede. Der Verband hat sich mit einem offenen Brief an die Landesregierung gewandt und bittet um Änderung des Entwurfs. Auch Casdorff will sich an die zuständigen Ministerien wenden.

Bleibt es bei der Testpflicht, betrifft sie die besucherstarken Monate der Frühsommer- und möglicherweise auch der Sommersaison. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind nur schwer abschätzbar“, sagt Casdorff. Im vergangenen Jahr hat der Zoo ein Minus von 4 Millionen Euro hinnehmen müssen, was aber durch Hilfsgelder von Bund und Land abgepuffert worden ist. Für das laufende Jahr sind diese Unterstützungen nicht vorgesehen.

„Late Zoo“ läuft bis Mitte August

Trotz der angespannten Lage gibt es auch in diesem Jahr von sofort an bis Mitte August den jeweils donnerstags den sogenannten Late Zoo. Der Tierpark schließt dann erst um 21 Uhr; Gaste können die spezielle Abendstimmung genießen, die dort herrscht. Für Jahreskartenbesitzer ist das Angebot kostenlos, für Tagestickets gelten spezielle Tarife. Eine Übersicht sowie Angaben zu den Corona-Bedingungen und den Hyieneregeln steht auf der Seite www.zoo-hannover.de im Internet.

Von Bernd Haase