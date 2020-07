Hannover

Ab dem frühen Donnerstagmorgen, 30. Juli, können sich Einreisende aus Risikogebieten am Flughafen Hannover-Langenhagen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Hilfsorganisation Johanniter hat am Mittwoch auf dem Parkplatz vor der Ankunftsebene von Terminal C Container und Zelte aufgestellt. Die Flugpassagiere würden mit Schildern zur Teststation geleitet, dort werde innerhalb weniger Minuten der Abstrich genommen. Das kann bei acht Passagieren gleichzeitig geschehen. Damit sollen lange Wartezeiten vermieden werden, sagte Johanniter-Sprecherin Sylke Heun. Die Passagiere seien sowohl bei der Aufnahme der Personalien sowie während des Abstrichs an der frischen Luft, das minimiere das Ansteckungsrisiko, erläuterte sie.

Das Ergebnis gibt es nach 24 Stunden

Die Proben werden dann ins Labor geschickt. Innerhalb von 24 Stunden können die Passagiere dann mit einem speziellen Code im Internet nachschauen, ob der Test positiv oder negativ ausgefallen ist. Die Ergebnisse werden auch an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Die Johanniter werden die Teststationen rund um die Uhr geöffnet halten, sagte Sprecherin Heun. Pro Schicht seien 15 Mitarbeiter im Einsatz, die Hilfsorganisation will in der Teststation ausschließlich hauptamtliche medizinische Mitarbeiter einsetzen.

In der Ankunftshalle weisen Schilder auf das Testzentrum hin. Quelle: Rainer Dröse

Die Kosten wird für die Station übernimmt zunächst die Region Hannover. Man vertraue aber auf die Übernahme der Kosten durch das Land, sagte Regionssprecherin Tanja Schulz.

In Hannover landen Maschinen aus drei Risikoländern

In Hannover landen Maschinen aus drei Corona-Risikogebieten: Türkei, Serbien und Weißrussland. In der Nacht zu Donnerstag werden Maschinen aus Izmir und Antalya am Flughafen erwartet. Das Gesundheitsamt der Region rechnet mit bis zu 800 Reisenden aus Risikogebieten täglich. Nach Angaben einer Flughafensprecherin kommen jeden Monat in Hannover insgesamt rund 10.000 Passagiere aus den drei Risikoländern an. Die Liste mit den Gebieten legt das Robert-Koch-Institut gemeinsam mit der Bundesregierung fest. Derzeit stehen rund 130 Länder auf der Liste, dazu gehören auch die USA, Luxemburg und Marokko.

Auch die Zugänge zum Testzentrum sind vorbereitet. Quelle: Rainer Dröse

Derzeit sind die Tests noch freiwillig. Ab dem kommenden Montag tritt aber voraussichtlich die Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Kraft. Dann werden die Tests für Reisende aus Risikoländern verpflichtend. Mit ihnen soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. Tests für alle Flugreisenden sind derzeit nicht vorgesehen. Nach Ansicht des Landesgesundheitsministeriums gebe es bei einer Testpflicht für alle Flugpassagiere rechtliche Probleme. Auch Kontrollen an der Grenze zu den Niederlanden sind in Niedersachsen derzeit nicht geplant. Auch eine Teststation am Hauptbahnhof Hannover, wie sie am Münchener Hauptbahnhof geplant ist, ist zur Zeit nicht vorgesehen.

„Testzentrum wirkt sich positiv auf Reiseverkehr aus“

Flughafen-Chef Raoul Hille sieht durch die Teststation am Airport positive Auswirkungen auf den Reiseverkehr. „Durch die Möglichkeit für Passagiere aus Risikogebieten, sich direkt nach der Ankunft testen zu lassen, erhöht sich für die Flugreisenden die Sicherheit“, sagte Hille. „Dies wird sich auch positiv auf die Wiederbelebung des Flugverkehrs und der gesamten Touristikbranche auswirken.“

Von Mathias Klein