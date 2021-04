Hannover

Erzieherinnen und Erzieher in Hannover sollen pro Woche zwei Corona-Schnelltests bekommen, so hat es das Niedersächsische Kultusministerium vorgesehen. Doch wer die vielen Tests bezahlt, darüber ist jetzt Streit ausgebrochen. Das Land will die Hälfte der Kosten übernehmen, die andere Hälfte sollen die Kita-Betreiber schultern.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) will das nicht hinnehmen und schließt sich der Kritik der Kommunalen Spitzenverbände an. „Wir erwarten, dass das Land sich mit mehr als den in Aussicht gestellten 50 Prozent an den Kosten der Selbsttests beteiligt und nicht 50 Prozent der Kosten den Kommunen als örtliche Trägerinnen aufbürdet“, teilt Onay mit.

Teststrategie für Kita-Kinder

Der OB moniert, dass sowohl die kommunalen Kita-Träger als auch die freien Kita-Betreiber bisher zu 100 Prozent in Vorleistung gegangen seien, um die Testpakete zu beschaffen. Wie die Kostenerstattung durch das Land abgewickelt werden soll, sei noch nicht einmal geregelt. Grundsätzlich befürwortet Onay, dass sich Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig selbst testen. „Darüber hinaus benötigen wir aber auch für die Kinder in Kitas eine Teststrategie“, meint der Oberbürgermeister.

Hälfte der Erzieherinnen und Erzieher geimpft

Immerhin ist mehr als die Hälfte der rund 7000 hannoverschen Erzieherinnen und Erzieher bereits gegen das Coronavirus geimpft. „Es ist gut, dass die Impfungen des Kita-Personals vorangehen und diese Berufsgruppe geschützt wird“, sagt Onay.

Von Andreas Schinkel