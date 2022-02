Tagsüber ist es in Hannover einfach, einen Corona-Test zu machen. Doch was ist, wenn man nachts einen Test benötigt, etwa um eine Bar zu betreten? Wir geben einen Überblick mit Testzentren, die auch zu ungewöhnlichen Zeiten geöffnet haben.

Abstrich um Mitternacht: Diese Testzentren öffnen auch spätabends und am frühen Morgen

