Hannover

In der Region Hannover gibt es inzwischen eine Reihe privater Testzentren, die Patienten Corona-Tests anbieten. Gerade mit Blick auf Weihnachten und vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen dürfte sich mancher die Frage stellen, ob er sich mit einem Test vor den Feiertagen absichern soll. Einige Teststellen bieten ausschließlich Schnelltests an, die einen Anhaltspunkt liefern; Patienten sollten sich dabei aber nicht in falscher Sicherheit wiegen, wie Experten warnen. Andere Teststellen bieten auch die zuverlässigeren PCR-Tests an. Ein Überblick.

Reine Schnelltestzentren: Ergebnis nach 15 Minuten

Das erste private Schnelltest-Zentrum Hannovers hat Ende November in Herrenhausen eröffnet. Patienten müssen vorab online einen Termin vereinbaren. Außer dem Testcenter in einem Veranstaltungsraum beim MTV Herrenhausen haben die Betreiber mittlerweile auch eine Zweigstelle an der Wedekindstraße in der Oststadt eröffnet. An beiden Standorten sind Tests täglich zwischen 11 und 20 Uhr möglich, ein Antigen-Schnelltest kostet 49,90 Euro. Das Ergebnis sollen die Patienten dem Anbieter zufolge nach 15 Minuten erhalten.

Anzeige

Ebenso schnell verspricht das Testzentrum im HeimW an der Theaterstraße in Ergebnis. Das Zentrum hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, vom 24. bis zum 27. Dezember bis 16 Uhr. Ein Test kostet 39,80 Euro. Eine vorherige Online-Registrierung ist erforderlich.

Zusätzlich PCR-Tests in Laatzen und am Zoo

Die Corona-Teststelle Laatzen testet sowohl Patienten, bei denen die Krankenkasse die Kosten übernimmt, als auch Selbstzahler. Die Ärzte haben nicht nur Antigen-Schnelltest im Angebot, der dort 41 Euro kostet, sondern auch den verlässlicheren PCR-Test für 38,57 Euro. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, dafür müssen Besucher unter Umständen vor Ort länger warten. Das Zentrum an der Würzburger Straße hat von Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr und von Montag bis Donnerstag zusätzlich von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Am Freitagnachmittag sind Tests zwischen 15 und 17 Uhr möglich. Sonnabends ist das Zentrum von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Auch an den Feiertagen bleibt das Zentrum in Laatzen fast durchgehend geöffnet. Vom 24. Dezember bis zum 2. Januar sind Testungen zwischen 9 und 12 Uhr möglich. Nur am 27. Dezember und am 1. Januar ist die Teststelle geschlossen. Mehr Informationen gibt es hier.

Zwei Arten von Tests in Laatzen: Robin Chudalla (links) und Janosch Katt vor der Teststelle in der Würzburger Straße. Quelle: Johannes Dorndorf

Auch im Foyer des „Panorama am Zoo“ befindet sich neuerdings ein Testzentrum. „Das Lab“ betreibt deutschlandweit neun solcher Teststellen. Ein Schnelltest kostet 39 Euro, das Ergebnis erhalten Kunden nach 30 Minuten. Ein PCR-Test ist für 84,50 Euro möglich, hier liegt das Resultat innerhalb von 24 Stunden vor. Bei jedem Test geht ein Euro an den Zoo Hannover. Die Anmeldung und Zahlung erfolgt vorab über die Website des Anbieters, Termine sind täglich zwischen 10 und 16 Uhr möglich.

Schnelltests sind mit Vorsicht zu genießen

Schnelltests sind eigentlich für regelhafte Testungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorgesehen. Wie sinnvoll ein Schnelltest für Selbstzahler ist, ist umstritten. Während der hannoversche Infektiologe Matthias Stoll den Einsatz solcher Tests kritisch sieht, bewertete der Göttinger Wissenschaftler Prof. Helmut Eiffert Schnelltests dem „Göttinger Tageblatt“ zufolge zuletzt durchaus positiv.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wichtig ist: Ein Schnelltest ist nur eine Momentaufnahme. Darauf weist beispielsweise Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung hin. Schon kurz nach einem negativen Text könne sich die Person bereits wieder infizieren. Wer vor Weihnachten einen Test durchführen möchte, sollte also bedenken, dass es wenig nützt, sich bereits Tage vorher testen zu lassen.

Das Robert-Koch-Institut weist auf seiner Website darauf hin, dass bei Schnelltests eine größere Virusmenge nötig sei, um eine Corona-Infektion nachweisen zu können. Das bedeutet: Auch wenn das Ergebnis negativ ausfällt, könnte die getestete Person trotzdem infiziert sein. Die PCR-Tests liefern hier verlässlichere Ergebnisse.

Von Thea Schmidt