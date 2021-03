In der Region Hannover soll ein öffentliches Schnelltestzentrum entstehen – zur Diskussion steht dazu der Schützenplatz. Zudem stehen Verhandlungen mit 20 Testzentren kurz vor dem Abschluss, darunter Apotheken und sogar ein Sportverein.

In Bremervörde gibt es ein Drive-In-Impfzentrum. In der Region Hannover wird an der Idee eines Drive-In-Testzentrums gearbeitet. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa