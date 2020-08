Hannover

Am Sonnabend vergangener Woche kam Sabine Klinger gegen 14 Uhr vorzeitig aus dem Corona-Risikogebiet Mallorca zurück – seitdem wartet sie auf das Ergebnis des Covid-19-Tests, den sie gleich am Flughafen Langenhagen machen lassen hatte. „Ich bin jetzt in Quarantäne, ohne dass ich weiß, ob das überhaupt nötig ist“, sagt die alleinerziehende Mutter. Ihre Kinder hat sie sicherheitshalber bei den Großeltern untergebracht, und ihr Arbeitgeber wartet täglich auf ihre Rückkehr.

Eine Auskunft, wann sie mit dem Testergebnis rechnen kann, hat sie bisher weder bei der für die Organisation zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) noch bei dem Labor bekommen, das die Probe auswertet. „Das ist eine unzumutbare Situation“, empört sich die 46-Jährige.

1400 bis 1800 Proben täglich

Offenbar hat die Vielzahl an Tests, die nun im Testzentrum am Flughafen auflaufen, dazu geführt, dass die von der KVN beauftragten Labore mit der Auswertung nicht hinterherkommen. Zwischen 1400 und 1800 Proben würden täglich in Langenhagen genommen, sagt Uwe Köster von der KVN. „Wir haben bei der Auswertung derzeit einen Rückstau von bis zu drei Tagen.“ Ziel sei es eigentlich, spätestens nach 48 Stunden das Ergebnis vorzulegen.

Dass ein Testergebnis aber wie bei Sabine Klinger fast sechs Tage auf sich warten lasse, sei ein ungewöhnlicher Fall. Möglicherweise sei es zu Verzögerungen gekommen, weil die Probe nicht einwandfrei ausgewertet werden konnte. Aber auch dann müsse die betroffene Person natürlich schnellstmögliche eine entsprechende Nachricht bekomme. Zudem bestehe Anspruch auf einen Wiederholungstest.

Verfahren soll verbessert werden

Köster kündigt an, dass es bei der Auswertung der Proben bald Verbesserungen geben werde. Geplant sei, ein zentrales Labor damit zu beauftragen, um die Abläufe zu straffen. Noch werden die Proben, die am Flughafen in Langenhagen und in neun weiteren von der KVN eingerichteten Corona-Testzentren in Niedersachsen genommen werden, auf ein halbes Dutzend Labore im Bundesland verteilt.

Grundsätzlich bestehe die Möglichkeit, das persönliche Testergebnis über die Corona-Warn-App oder im Internet unter mein-laborergebnis.de abzurufen, erklärt Köster. Sabine Klinger hat beides versucht: „Das hat nicht funktioniert.“ Allen, die auf diesem Weg nicht weiterkommen, rät Köster, eine E-Mail direkt an die Kassenärztliche Vereinigung zu schicken, die Adresse lautet kvn.hannover@kvn.de. Zudem werde allen Getesteten demnächst eine Rufnummer für eine Hotline mitgegeben, an die sie sich wenden könnten.

Von Juliane Kaune