Hannover

Rund 1,2 Millionen Gäste haben im vergangenen Jahr die Tourismus-Region Hannover besucht. Das sind 54 Prozent weniger als noch 2019. Die Zahl der Übernachtungen brach um 50 Prozent auf 2,5 Millionen ein, erklärt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen des statistischen Bundesamtes.

„Das ist eine historisch einmalige Krise“, sagt Lena Melcher, Geschäftsführerin der NGG in Hannover. Bund und Länder sollen bei ihrem nächsten Corona-Gipfel einen Plan vorlegen, wie es in Hotellerie und Gastronomie weitergehen soll. Laut Arbeitsagentur beschäftigt das Hotel- und Gaststättengewerbe in der Stadt und dem Umland rund 22.800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in mehr als 2000 Betrieben.

Gewerkschaft will Lockerungen

Was den Plan zum Thema Lockerungen in der Gastronomie angeht, hat die NGG Vorstellungen. Sie fordert eine Öffnungsperspektive für die Betriebe, flankiert mit einheitlichen Auflagen und detaillierten Hygienekonzepten. „Die Beschäftigten haben bereits im vergangenen Sommer gezeigt, dass sie so etwas optimal umsetzen können“, sagt Melcher.

Kurzarbeitergeld soll mindestens 1200 Euro betragen

Bleibt es bei den Öffnungsverboten, drohe vielen Betrieben das Aus und den Angestellten die Arbeitslosigkeit, erklärt die NGG. Selbst, wenn sie schrittweise wieder öffnen dürften, sei ein Großteil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch monatelang auf das Kurzarbeitergeld angewiesen. „Wer das Gastgewerbe über Monate schließt, muss auch die Folgen für die Arbeitnehmer bedenken“, sagt Melcher und fordert ein Mindest-Kurzarbeitergeld von 1200 Euro monatlich.

Kanzleramt und Ministerpräsidenten wollen am 3. März über die nächste Corona-Verordnung verhandeln, weil die bestehende am 7. März ausläuft. Nach Informationen der HAZ will Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung touristische Übernachtungen und Außengastronomie möglich machen, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz die Marke 50 unterschreitet.

Am Donnerstagvormittag betrug der Wert für ganz Niedersachsen laut Angaben des Landes 67, derjenige für die Region Hannover wurde mit 113,9 angegeben.

Von Bernd Haase