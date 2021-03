Hannover

Vier Räder, eine kleine Küchenzeile und eine Bettnische – mehr braucht es nicht zum Glücklichsein. Diesen Eindruck gewinnt man jedenfalls, wenn man sich mit Wohnmobilisten unterhält. Seit Beginn der Corona-Pandemie liegen Reisen mit dem Wohnmobil im Trend. Im abgelaufenen Jahr hat sich der Absatz von ihnen bundesweit um 47 Prozent erhöht.

Zwei der zahlreichen Käufer sind Jana Dörel und Alexander Reddigan aus Hannover. In ihrem letzten Hotelurlaub waren sie es leid, immer am selben Ort zu sein. „Wir haben uns angeguckt und gedacht, es wäre schön, wenn wir nochmal den Standort wechseln könnten“, erinnert sich Alexander Reddigan. „Wir sind im Urlaub noch auf die Suche gegangen und haben uns Modelle angeguckt“, ergänzt seine Freundin.

Kauf ohne Probefahrt

Doch einen Camper zu bekommen, war gar nicht so leicht. Selbst Gebrauchtwagen waren heiß begehrt. „Aufgrund von Corona sind die Gebrauchtwagen-Preise so in die Höhe geschnellt, dass wir gesagt haben, die Differenz ist so gering, da können wir auch einen neuen kaufen“, erzählt Alexander Reddigan. Durch die hohe Nachfrage konnten die beiden nicht einmal das gewünschte Modell beim Händler Probe fahren. „Die Ausführung, die wir nun haben, haben wir nie live gesehen. Wir haben sozusagen blind gekauft“, erzählt Jana Dörel. Seit August nennen sie ein Sunlight Cliff 600, liebevoll „Lotte“ getauft, ihr Eigen.

Wegen der Reisebeschränkungen konnte das Paar bisher nur Kurztrips innerhalb Deutschlands unternehmen. Im Januar übernachteten sie bei Minus 17 Grad in ihrer „Lotte“ auf einem Privatgrundstück am Steinhuder Meer. Quelle: Tim Schaarschmidt

Viele Modelle sprechen ältere Zielgruppe an

Bei der Auswahl war dem Paar eine zeitgemäße Inneneinrichtung wichtig. „Viele Modelle sind für Leute ’60 plus’ gedacht,“ erzählt Reddigan, der selbst als Autohändler arbeitet. „Wir wollten etwas Modernes und nicht Eiche rustikal.“ Allein wegen der Preise waren Wohnmobile bislang eher ein Hobby für die ältere Generation. Auch Reddigan meint: „So ein Kastenwagen ist noch einigermaßen erschwinglich. Aber es gibt auch Camper, die weit über 100.000 Euro kosten.“

Doch das Publikum scheint sich trotz der Kosten etwas zu wandeln. Auch die beiden 27-Jährigen kennen viele junge Paare, die nun diese Form des Reisens für sich entdeckt haben. Verstärkt wird der Imagewandel durch die sozialen Netzwerke. Allein unter dem Hashtag #vanlife listet Instagram 9,4 Millionen Beiträge auf. Wohnmobilfahren ist zum Lifestyle geworden. Manche von ihnen versuchen dadurch sogar als Influencer durchzustarten.

Wohnmobilgemeinschaft hilft sich im Netz

Aber auch diejenigen, die keine Karriere in den sozialen Medien plant, sind dort aktiv. Über die Netzwerke tauschen sich die Neubesitzer aus und geben sich untereinander Tipps und Ratschläge. Auch Jana Dörel und Alexander Reddigan dokumentieren auf ihrem Instagram-Profil (instagram.com/camper_lotte/) den Fortschritt von Umbauten und ihre Reisen.

„Als wir Lotte neu hatten, quietschte es an einer Stelle. Wir haben gefragt, was das sein könnte. Wenige Sekunden später kam die Antwort und und wir konnten es sofort beseitigen“, erzählt der Reddigan.

Auch Nachhaltigkeit ist für Camper ein Thema

Dazu bietet der Markt zahlreiche Apps und Webseiten, die das Wohnmobilfahren mit den Trendthemen Nachhaltigkeit und Regionalität verbinden. Bei der App „Landvergnügen“ können die Fahrer eine Jahresplakette kaufen und dann auf ausgewiesenen Bauernhöfen sich für ein oder zwei Nächte kostenlos einquartieren. „Der Gedanke dahinter ist, dass die Camper zu dem Landwirt oder Weinbauer kommen und sich dann etwas im Hofladen kaufen. Dafür können sie die Nacht dort schlafen“ erklärt der 27-Jährige.

Bei „Staybetter“ helfen die Camper sogar ein bisschen auf dem Hof aus und dürfen dafür dort übernachten. „Die Apps sind sehr gefragt. Vielen sind der Nachhaltigkeitsaspekt und die Unterstützung von regionalen Angeboten wichtig“, meint Jana Dörel.

Frühzeitig Stellplätze buchen

Am liebsten würden die beiden nun öfters mit dem Van wegfahren – doch noch sind die Plätze gesperrt. Im Sommer ist dennoch eine Reise nach Skandinavien geplant. Einen Tipp für alle Neulinge haben sie auch noch: frühzeitig reservieren. Denn auch in diesem Jahr werden die Plätze wegen der Reisebeschränkungen in der Pandemie wohl sehr voll werden.

Von Inga Schönfeldt