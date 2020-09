+++ Zahl der Infizierten steigt in Uetze innerhalb einer Woche von 1 auf 31 +++

Die Gemeinde Uetze entwickelt sich zu einem neuen Corona-Hotspot in der Region Hannover. Bis Donnerstagmittag sind 31 Menschen in der Gemeinde positiv auf das Virus getestet worden, 24 Stunden zuvor waren es 19 gewesen und am Montag nur acht. Hauptinfektionsherd ist ein Pflege- und Seniorenheim in der Ortschaft Uetze. Dort sind inzwischen 22 Personen mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert, davon 16 Bewohner und sechs Beschäftigte.