Hannover

Die Üstra hat am Donnerstag wegen eines Corona-Verdachtsfalls alle Mitarbeiter des Ersatzteillagers auf dem Betriebshof Glocksee vorsorglich in Quarantäne geschickt. Einer der Schnelltests, die das Unternehmen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgibt, hatte am Morgen bei einem der insgesamt acht Angestellten des Lagers angeschlagen. Die Ergebnisse der anschließend durch den Üstra-Betriebsarzt vorgenommenen PCR-Tests stehen noch aus.

Betroffene müssten 14 Tage lang in Quarantäne

Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssen alle Betroffenen 14 Tage lang in häusliche Quarantäne. Das Ersatzteillager für die Üstra-Werkstatt, in der alle rund 300 Stadtbahnen gewartet und repariert werden, müsste dann auf Notbetrieb umschalten. „Die Fahrgäste würden davon allerdings nichts merken“, sagt Unternehmenssprecher Udo Iwannek. Auf dem Üstra-Gelände an der Ihme sind außer der Leitstelle des Unternehmens auch die Werkstätten, die Ausbildungsstätten und das Ersatzteillager untergebracht.

Betriebsarzt ordnet PCR-Tests für alle Mitarbeiter des Lagers an

Der Üstra-Mitarbeiter, bei dem der Corona-Schnelltest angeschlagen hatte, reagierte umgehend und informierte den betriebseigenen Arzt der Üstra. Der Mediziner bestellte sofort alle Mitarbeiter des Lagers zum PCR-Test ein und schickte die gesamte Abteilung vorsorglich in Quarantäne. Die geplanten Arbeiten an den Stadtbahnen konnten dennoch vorgenommen werden. „Wir haben noch andere Lager, aus denen wir Teile bekommen können“, sagt Iwannek.

Sollten nach einem möglichen positiven PCR-Test tatsächlich alle Lagermitarbeiter 14 Tage lang zu Hause bleiben müssen, schaltet die Abteilung auf Notbetrieb um. Ersatzteile würden dann von anderen Mitarbeitern bereitgelegt, nicht zwingend notwendige Reparaturen verschoben. Die Ergebnisse der PCR-Tests sollen am Freitag vorliegen, teilt Üstra-Sprecher Iwannek mit.

Von Tobias Morchner