Hannover

Im Revisionsprozess um die Rathausaffäre von Hannover hätte am Dienstag eigentlich der wegen besonders schwerer Untreue angeklagte Alt-Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) zu seiner Sicht gehört werden sollen. Die Affäre hat ihn das Amt gekostet. Stattdessen musste das Verfahren wegen des Verdachts auf eine Corona-Infektion bei einem der drei Berufsrichter der 12. Großen Strafkammer am Landgericht Hannover unterbrochen werden. „So ist das in diesen Tagen“, sagte die Vorsitzende Richterin Britta Schlingmann. „Wir wissen noch nicht, wann wir weitermachen können. Wir warten noch auf Testergebnisse.“

Schlingmann äußerte die Hoffnung, dass das Verfahren im besten Fall bereits am Freitag weitergehen kann. Dann soll Schostok zu Wort kommen. Außerdem soll der Mitangeklagte Frank Herbert von der Staatsanwaltschaft zu seiner Einlassung zum Prozessauftakt befragt werden. Herbert hatte jahrelang unzulässige Gehaltszuschläge von rund 1300 Euro im Monat zu seinem Spitzengehalt bekommen.

Herbert bestreitet seine Rolle in der Rathausaffäre

Er bestreitet, dass Schostok ihn im Oktober 2017 mit der Prüfung seiner eigenen Zulage beauftragt hatte, wie es im ersten Urteil zur Rathausaffäre aus dem April 2020 steht. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte dazu festgestellt, Schostok habe damit „den Bock zum Gärtner gemacht“. Herbert habe dem damaligen Oberbürgermeister signalisiert, mit seiner Zulage sei alles in Ordnung. Er bestreitet allerdings, dass Schostok ihn mit der Prüfung beauftragt hat. Davon hängt ab, ob sich der frühere Vertraute Schostoks wegen Untreue zulasten der Stadtkasse strafbar gemacht haben könnte. Der BGH hat das Landgericht beauftragt, das zu prüfen.

Ebenfalls nicht gehört wurde am Dienstag ein früherer Mitangeklagter Schostoks und Herberts. Der frühere Rathauspersonalchef Harald Härke sollte als Zeuge erklären, wie es damals dazu kam, dass alle im Rathaus davon ausgingen, die Kommunalaufsicht im niedersächsischen Innenministerium habe die rechtswidrige Zulage ausnahmsweise genehmigt.

